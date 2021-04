Cristina Cordula il y a 30 ans, avec les cheveux longs, la mannequin est méconnaissable !

C’est bien connu, à partir d’un certain âge, les femmes choisissent pour la plupart de porter uniquement des cheveux courts. On imagine que c’est probablement pour cette raison que Cristina Cordula, que l’on connaît très bien pour son émission mythique sur M6 Les Reines du Shopping, a pu décider contre toute attente de se couper les cheveux pour ne plus apparaître avec les cheveux longs.

D’ailleurs, jusqu’à cette date, personne n’avait pu être en mesure de voir la présentatrice de M6 dans une nouvelle coupe de cheveux. Et c’est avec la plus grande des surprises que l’on a pu voir que Cristina Cordula avait bien eu une fois dans sa vie les cheveux plus longs que ce qu’elle n’a actuellement. A l’heure où il se trouve que la tendance est aux cheveux courts, c’est une très grande surprise pour Cristina Cordula qui a décidé d’étonner tout le monde…

Les Reines du Shopping : des candidates dans la tourmente depuis le coronavirus

Cela fait maintenant plusieurs mois que les candidates des Reines du Shopping sont complètement dépitées en voyant qu’elles ne peuvent plus avoir de maquilleurs professionnels. Pour toutes les femmes qui ne savent pas se maquiller correctement, c’est une très grosse catastrophe. En effet, on a pu voir à plusieurs reprises dans l’émission Cristina Cordula assez choquée du résultat.

Certaines candidates n’hésitent pas en effet à mettre beaucoup de maquillage, et dans certains cas les vidéos sont vraiment insoutenables à regarder. Mais alors que cette polémique a fait de plus en plus de bruit, c’est un tout autre sujet qui est au coeur de l’actualité avec Cristina Cordula…

Cristina Cordula diffuse des anciennes photos d’elle sur Instagram

Il n’est pas rare de voir des personnalités françaises diffuser des clichés où elles se mettent en valeur, que cela soit en maillot de bain au bord d’une piscine, ou bien maquillées pour se mettre en avant sur Instagram. Il est vrai que depuis plusieurs années maintenant, le réseau social ne cesse de faire parler de lui, et on ne compte plus le nombre de fois où certaines stars de la téléréalité se sont prises en photo sur les réseaux sociaux.

Concernant l’animatrice de M6, Cristina Cordula, ce n’est pas du tout le cas, bien au contraire ! Elle préfère prendre tout le monde à contrepied et diffuser à la place des photos assez différentes, même si pour certaines d’entre elles, elles peuvent être assez datées. Cela a été le cas notamment pour la toute dernière photo que l’on a pu voir de Cristina Cordula sur les réseaux sociaux.

Cristina Cordula avec les cheveux longs : un cliché très rare de l’animatrice

C’est un cliché que Cristina Cordula, l’animatrice de l’émission Les Reines du Shopping, pourrait très bien regretter d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux. En effet, sur celui-ci, on peut la voir avec les cheveux longs avec une coupe assez incroyable.

Complètement sous le choc, les internautes se sont empressés d’aller commenter le cliché de Cristina Cordula qui est assez rare, il faut bien le dire. En tout juste quelques heures, on a même pu constater que Cristina Cordula avait même pu recevoir plusieurs dizaines de milliers de commentaires : un record pour la présentatrice de M6 !