Cristina Cordula (Les Reines du Shopping) : elle choque les téléspectateurs avec sa réaction démesurée dans l’émission !

Alors que Cristina Cordula en profite encore et toujours pour réagir vivement face aux réactions des nombreuses candidates de l’émission Les Reines du Shopping, il n’est pas rare de voir certaines d’entre elles complètement dévastées après les tournages de l’émission, où parfois la présentatrice est semble-t-il bien trop difficile avec les candidates.

Mais heureusement, cela n’est jamais malveillant de la part de Cristina Cordula : l’animatrice dispose d’un très grand sens de l’humour et a énormément d’autodérision, contrairement à ce que l’on pourrait croire en voyant des émissions de l’animatrice.

Cristina Cordula accueille parfois des candidates dans l’émission qui font un vrai scandale

Par le passé, Cristina Cordula a fait sensation notamment en accueillant des grandes personnalités dans son émission Les Reines du Shopping, et cela a pu provoquer parfois des situations très difficiles comme on a pu le voir récemment. En début d’année par exemple, on avait pu voir une semaine d’émissions complètement dingue, avec notamment la participation de la chanteuse Lio qui n’avait laissé personne indifférent, c’est le moins que l’on puisse dire.

En se montrant dans des tenues complètement dingues, la chanteuse de Banana split avait même pu étonner tout le monde en se dévoilant comme jamais, avec même des images que la chaîne M6 a préféré flouter pour ne choquer personne. Mais cette fois-ci, c’est le look d’une toute nouvelle candidate que certains téléspectateurs n’ont pas du tout apprécié, tout comme Cristina Cordula qui l’a fait savoir dans l’émission Les Reines du Shopping.

Les Reines du Shopping : Cristina Cordula balance tout et se met à dos une partie des téléspectateurs

On peut dire que Cristina Cordula est bien réputée pour dire haut et fort tout ce qu’elle pense, même si cela ne plaît pas toujours aux téléspectateurs. Il n’est en effet pas rare de voir l’animatrice prendre à partie certaines candidates, comme on a encore pu le voir dans la dernière émission.

C’est en voyant la candidate Ingrid que la réaction de Cristina Cordula a été très inattendue : elle a tout simplement explosé de rire en voyant la tenue de cette dernière, sans expliquer quoi que ce soit ! Ce n’est qu’après s’être remise de ses émotions que l’animatrice de M6 a enfin réussi à pouvoir expliquer tout ce qui n’allait pas dans la tenue de la candidate.

Cette candidate fait un faux pas dans Les Reines du Shopping et Cristina Cordula lui fait savoir

Le look d’Ingrid a de quoi faire rire, mais personne n’aurait pu penser que Cristina Cordula allait avoir une telle réaction. Il se trouve en effet que l’animatrice Cristina Cordula n’a pas hésité à se moquer, avant d’ajouter que la candidate n’était pas prête de passer inaperçue.

Vous avez aimé les pantalons à motifs d’Ingrid hier ?

RDV à 17h40 sur @M6 pour le shopping de Besjana !

A tout de suite 👸🛍 #lrds pic.twitter.com/WCSn5O5qhs — Cristina Cordula (@cristinacordula) May 8, 2019

Il faut dire que le mélange surprenant du pantalon rouge accompagné du sweat à capuche et notamment du kimono imprimé, cela à de quoi surprendre. Mais cela n’était rien sans les fameux escarpins léopard de la candidate des Reines du Shopping, qui a visiblement beaucoup de mal à se décider et à faire des choix dans cette émission où cela est assez crucial…