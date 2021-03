Cristina Cordula (Les Reines du Shopping) : elle devient la risée des réseaux sociaux en proposant une tenue inadaptée

C’est encore une fois un message complètement hallucinant que l’on a pu voir de la part de Cristina Cordula sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la présentatrice de l’émission Les Reines du Shopping sur M6 n’hésite jamais à proposer des tenues parfois très provocatrices à sa communauté, mais cette fois-ci elle n’a pas du tout été approuvée. Certains fans se sont en effet empressés de commenter le cliché que Cristina Cordula a diffusé, selon eux il ne répond pas du tout aux normes que l’animatrice donne dans son émission quotidienne sur la chaîne télévisée française.

Pourtant, en matière de goûts vestimentaires, l’animatrice Cristina Cordula n’a habituellement de conseils à recevoir de personne, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux avec des tenues qui font souvent l’unanimité et qui mettent tout le monde d’accord sans problème.

Mais si certains espéraient que Cristina Cordula allait pouvoir leur donner des idées avec une toute nouvelle tenue, et bien malheureusement c’est raté et il va falloir attendre la prochaine photo de l’animatrice.

Il se trouve que Cristina Cordula poste pourtant très souvent des clichés d’elle ou alors de candidates que l’on peut dans son émission Les Reines du Shopping sur M6. Mais sa nouvelle tenue n’a vraiment pas été appréciée par les internautes qui lui ont fait savoir…

Cristina Cordula critiquée sur les réseaux sociaux : une tenue absolument “affreuse” pour certains fans

Alors que l’animatrice de l’émission Les Reines du Shopping fait tout son possible pour pouvoir proposer des tenues très distinguées, on peut dire que l’effet a vraiment été râté avec sa dernière photo sur les réseaux sociaux. Si certains téléspectateurs de l’émission n’ont pas hésité à dire que la tenue correspondait bien aux standards de la mode actuelle, d’autres ont en revanche été beaucoup plus critiques.

Il se trouve en effet que cette tenue à de quoi diviser et on peut très bien comprendre que certains téléspectateurs de l’émission Les Reines du Shopping. Sur les clichés, on peut voir Cristina Cordula arborer des lunettes de soleil rétro-futuristes qui ne sont pas de “bon goût” pour certains téléspectateurs.

Quant à ses chaussures, c’est une véritable “catastrophe” pour les plus grands amateurs de sneakers qui n’ont également pas du tout aimé le choix de Cristina Cordula, qui est pourtant l’animatrice de référence sur M6 en matière de mode !

Il faut dire que la présentatrice ne se gêne pas pour critiquer parfois assez violemment les candidates de son émission, même si parfois cela ne leur plait pas du tout comme on a encore pu le voir récemment…

Les candidates de l’émission Les Reines du Shopping sont très critiquées notamment pour leur maquillage…

Depuis quelques mois maintenant, les candidates de l’émission Les Reines du Shopping sont vivement critiquées sur les réseaux sociaux mais également par l’animatrice Cristina Cordula. Il faut dire malheureusement que celle-ci ne se gêne pas pour dire haut et fort que le maquillage sélectionné par certaines candidates ne va pas du tout !

Parfois, c’est un véritable calvaire que certaines d’entre elles peuvent vivre, notamment depuis que la crise sanitaire du coronavirus impose aux candidates de se maquiller par leurs propres moyens.