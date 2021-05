Cristina Cordula (Les reines du shopping) : elle diffuse un nouveau cliché incroyable de sa jeunesse

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler de Cristina Cordula, la présentatrice mythique de l’émission Les reines du shopping. En effet, avec des émissions presque quotidiennes, on peut dire que l’animatrice et styliste doit régulièrement faire face à des candidates qui n’ont pas froid aux yeux. Comme on a pu le voir encore récemment, certaines d’entre elles vont parfois bien trop loin dans leur choix de maquillage, même si elles peuvent être parfois très controversées.

Pour preuve, on se souvient même de certaines candidates assez mythiques comme Brenda qui n’a cessé de faire parler d’elle après son passage très remarqué dans l’émission des Reines du shopping. Il n’en a pas fallu plus à certains internautes pour réagir assez vivement sur le look de cette dernière qui était assez dingue. Mais derrière ce gros scandale, il y a une raison et celle-ci est assez inattendue…

Les candidates des Reines du shopping mal maquillées, l’explication est dévoilée

C’est une grosse nouvelle que nous avons pu apprendre et qui fait vraiment froid dans le dos. L’an dernier, tout le monde se souvient déjà que l’émission de Cristina Cordula, les Reines du shopping, avait être dû complètement arrêtée à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement. Le gouvernement et le chef de l’état Emmanuel Macron avaient alors été très catégoriques sur le sujet : il n’était tout simplement pas possible pour l’émission de continuer dans de telles conditions.

Néanmoins, après le déconfinement, il se trouve que l’émission a pu reprendre ses tournages, mais d’une façon légèrement différente. Concrètement, les candidates ne peuvent désormais plus faire appel à un maquilleur ou une maquilleuse professionnelle. Elles se doivent de tout faire par leurs propres moyens, et parfois il se trouve que le résultat peut être catastrophique. Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas hésité à critiquer parfois assez violemment les candidates, et on peut dire que cela peut mener dans certains cas de figure à des situations assez folles.

En effet, certaines d’entre elles n’ont vraiment pas froid aux yeux et peuvent parfois mettre beaucoup trop de maquillage, ce qui peut parfois donner des résultats qui font assez peur, il faut bien le dire. Néanmoins, on ne s’attendait vraiment pas à voir l’animatrice Cristina Cordula en dévoiler un peu plus sur d’anciennes photos de sa part…

Cristina Cordula sort du silence et balance tout, cette ancienne photo est dingue

C’est un cliché assez incroyable que l’on a pu découvrir contre toute attente sur les réseaux sociaux, avec une image de Cristina Cordula, la présentatrice mythique de l’émission des Reines du shopping, qui n’a pas hésité une seule seconde à dévoiler un cliché inédit de sa part sur les réseaux sociaux. Toutefois, il y a quand même une petite particularité à laquelle on ne s’attendait vraiment pas. Concrètement, il se trouve qu’on a pu voir que Cristina Cordula était déjà très belle par le passé !

Suivie par plusieurs milliers de français, il n’en a pas fallu plus à ses abonnés pour réagir vivement en voyant le cliché assez incroyable de l’animatrice des Reines du shopping. De quoi donner beaucoup d’espoir à toutes les femmes qui voudraient aujourd’hui faire tout leur possible pour pouvoir ressembler à Cristina Cordula, la présentatrice mythique de l’émission des Reines du shopping sur M6.