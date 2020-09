Cristina Cordula, poste une photo au naturel et fait polémique en s’affichant sans maquillage !

Cristina Cordula semble être largement épanouie et radieuse.

Qu’est ce qui fait la renommée de Cristina Cordula ?

La brésilienne, Cristina Cordula, originaire de Rio de Janeiro aura bientôt 56 ans le 30 octobre. Elle a commencé par faire des études en communication et en journalisme. À l’âge de 16 ans, elle débute dans le monde professionnel en devenant mannequin. Elle défile pour de grandes maisons de couture telle que Coco Chanel, Christian Dior et Yves Saint Laurent.

En 2002, l’ancien mannequin, Christina Cordula s’installe à Paris pour fonder « Cristina Cordula – Agence de relooking ». C’est en 2004 qu’elle se fait remarquer par M6 et devient animatrice pour « Nouveau look pour une nouvelle vie ». Depuis, elle enchaîne les émissions de relooking et de mode. Parmi les plus connues « Les Reines du shopping » a eu un front succès auprès de ses auditeurs.

Vers la fin de l’année 2019, elle a commencé à présenter une nouvelle émission télévisée sur M6. Le nouveau programme « Objectif: 10 ans de moins » a eu une mauvaise audience. De ce fait, la diffusion de son émission a été retirée du prime time. Cristina Cordula semble s’être déjà préparée un retournement malheureux.

À titre de rappel, cette émission avait pour but de rajeunir des femmes de 10 ans. Afin d’y parvenir Cristina Cordula use de soins, de régime et de sport. Jusque-là tout va bien. En effet, cette émission parle de chirurgie esthétique qui est à l’heure actuelle encore très mal vu en France.

Effectivement, Cristina Cordula, dans une interview, en septembre dernier, avoue être sujette à la chirurgie esthétique. Elle déclare que chaque année elle va au Brésil pour entretenir sa beauté. Le Dr Frédéric Saldmann, qui l’assiste dans la présentation d’Objectif: 10 ans de moins, soutient cette idée. Il affirme que paraître 10 ans plus jeune permet de vivre 10 ans de plus.

Cristina Cordula partage sur Instagram une photo d’elle avec son visage « naturel »

Si depuis 2017, Cristina Cordula, durant ses vacances, n’hésite pas à partager avec ses fans des photos d’elle. Des photos sur lesquelles elle se présente sans une once de maquillage. La célèbre animatrice de M6, Cristina Cordula, a fait parler d’elle grâce à ses photos qu’elle a publiées sur son compte Instagram. Effectivement, même sans maquillage elle semble être rayonnante, plus qu’elle ne l’a jamais été.

L’animatrice de l’émission » Reines du shopping » sur M6, a pour ainsi dire, habituée ses téléspectateurs à la voir maquillée. Habituellement tirée à 4 épingles, cette fois-ci encore elle n’hésite pas à se montrer plus naturelle sur les réseaux sociaux.

Ses fans tombent littéralement sous son charme. Du haut de ses 55 ans, Cristina Cordula ne semble pas être affectée par le temps. On constate effectivement que son visage ne présente pas une seule ride, sa beauté s’accroît même à chaque année qui passe ! Sa beauté ne fait plus aucun doute. Durant ses vacances au Cap Ferret, elle partage son éclat et sa fraîcheur naturelle.

Pour ses vacances, comme bon nombre de français, elle décide de les passer en France. C’est au sud-est qu’elle a choisie de profiter de ce que l’été a à lui offrir. On peut citer le soleil, les vents marins, le bronzage mais surtout la mer.

Pour tous les animateurs télé, les semaines qui précèdent la fin de l’année scolaire ont été rudes. Ils ont dû rattraper les mois gâchés par la pandémie du Covid-19 pour rendre les émissions à nouveau disponibles. Après cela, le repos est bien mérité, quoi de mieux d’ailleurs que la Méditerranée pour se revigorer.