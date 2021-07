Cristina Cordula violemment critiquée après sa tenue très controversée sur la toile

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer il y a de cela quelques années que Cristina Cordula, la présentatrice de l’émission des Reines du Shopping, aurait pu être aussi violemment critiquée que ce que l’on a pu voir récemment sur les réseaux sociaux. Alors que l’animatrice se prépare à se lancer dans une nouvelle saison complètement dingue de son émission des Reines du Shopping, on a pu clairement constater que celle-ci avait pu provoquer la colère des internautes récemment en diffusant des photos assez folles qui ont rendu dingues certains de ses fans. On aurait pourtant pu être en mesure d’imaginer que la présentatrice allait se targuer de diffuser des photos très commentées sur les réseaux sociaux, mais les réactions n’ont clairement pas été au rendez-vous.

En effet, si par le passé, la présentatrice des Reines du Shopping pouvait parfois faire des déclarations où elle donnait son avis sur les tenues d’autres grandes personnalités françaises ou même internationales, ce sont désormais les internautes qui ne se privent plus pour pouvoir de nouveau prendre la parole, et cela ne plaît pas toujours à la principale concernée. En effet, Cristina Cordula peut parfois faire des choix vestimentaires qui ne sont clairement pas aux goûts des internautes, et on a pu le voir une nouvelle fois ces derniers jours avec une déclaration complètement hallucinante de certains internautes qui ne se sont pas privés pour y aller très fort avec Cristina Cordula, de façon assez violente et même inattendue.

Pourtant, à l’heure où il se trouve que l’animatrice se trouve sur le podium des animatrices qui sont les plus populaires en France, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’elle allait provoquer la colère de certains internautes. Mais cette fois-ci, ce n’est pas qu’une question de style qui a pu provoquer la colère de certains de ses fans…

Cristina Cordula : des marques de vêtements très controversées qu’elle semble soutenir…

Alors que l’animatrice des Reines du shopping ne se prive pas pour pouvoir diffuser des photos complètement dingues sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir sur Instagram notamment. Il faut bien avouer que les internautes et les téléspectatrices sont de plus en plus attentives aux prises de paroles des personnes susceptibles de s’intéresser de près ou de loin à l’écologie. Avec les dernières élections qui ont pu montrer un certain intérêt par les français, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le parti écologiste allait prendre une aussi forte place en France.

Avec certaines marques très controversées comme Zara, le moins que l’on puisse dire c’est que Cristina Cordula n’a pas mis toutes les chances de son côté, et il se trouve par ailleurs qu’elle pourrait même avoir beaucoup de difficultés à pouvoir faire entendre sa voix, même si elle peut bien évidemment montrer qu’elle peut parfois prendre soin d’elle avec des marques de créateurs qui sont parfois assez peu accessible. Mais cette fois-ci, c’est beaucoup trop pour certains fans de Cristina Cordula qui ont tout simplement décidé de ne plus la suivre sur les réseaux sociaux…

Cristina Cordula dans la tourmente, ses fans demandent des explications…

Alors que Cristina Cordula peut parfois être assez mature dans ses choix vestimentaires, personne n’a pu comprendre les raisons pour lesquelles elle a tout simplement décidé de diffuser une telle photo sur les réseaux sociaux.

En effet, avec un look qui pour certains internautes ne la met pas du tout en valeur, les critiques ont pu parfois la rendre assez difficile à cerner, et cela pourrait être le début d’un gros cauchemar…