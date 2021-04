Cuire des lardons sans poêle : une incroyable technique révélée qui va révolutionner votre cuisine !

Mis à jour le 15 avril 2021, à 15h28.

Chez certains foyers français, il ne se passe ne serait-ce qu’une semaine sans que les lardons ne soient pas au menu de la semaine dans un plat préparé. Enfin, un conseil qui est souvent donné aux parents est de donner à manger de la viande à leurs enfants pour qu’ils grandissent bien sans trop en abuser non plus, et pour cela les lardons sont parfaits ! Ils ont en effet une petite taille qui s’adapte très bien aux plus jeunes bambins. Et ils font partie de plats très appréciés comme la carbonara. Il y a souvent des astuces de ce genre sur le web.

Les lardons : cet aliment dont les français raffolent et que l’on retrouve sur toutes les bonnes tables de restaurant…

Il faut dire que le lardon est devenu en tout juste quelques années seulement un aliment incontournable dans l’alimentation des français, mais c’est également le cas dans d’autres pays d’Europe comme en Italie par exemple. Cela n’aura en effet échappé à personne que les fameuses pâtes à la carbonara incluent des lardons, bien que les véritables italiens n’utilisent pas forcément les mêmes lardons que l’on utilise dans les quiches lorraines ou dans d’autres tartes que l’on aime cuisiner en France.

Mais quoi que l’on en pense, le lardon dispose d’un énorme avantage et non des moindres : grâce à ses propriétés nutritives qui font que l’on peut saler presque n’importe quel plat en y plaçant simplement quelques lardons, c’est une occasion en or de faire des économies sans avoir besoin de rajouter trop de sel dans un plat cuisiné.

D’ailleurs, il y a même un second avantage à utiliser des lardons dans des plats ou bien des tartes. En effet, en utilisant des lardons, vous pouvez apporter un peu de viande dans un plat qui n’en contient pas initialement, et cela aura d’ailleurs tendance à ajouter un petit goût supplémentaire, ce qui ne sera clairement pas pour déplaire à tous les convives du repas. Il est pourtant parfois très difficile de bien cuire ses lardons : on a l’habitude en France d’utiliser une poêle à frire, mais malheureusement il est très fréquent que les lardons finissent alors complètement brûlés, et c’est une catastrophe pour le cuisinier qui doit reprendre l’intégralité de sa recette dans certains cas de figure.

Une technique infaillible pour cuire vos lardons : oubliez la poêle et le four, vous n’en avez plus besoin !

Heureusement, certains cuisiniers très astucieux ont eu une idée qui va vous ravir si vous en avez marre de rater vos plats avec des lardons à chaque fois. En effet, il est possible de cuire vos lardons de la façon suivante, et cela va vous étonner.

Il suffit tout simplement de les placer dans un micro-ondes avec une feuille de papier absorbant au préalable à déposer sous les lardons. En seulement deux minutes à 750 watts, vous pourrez constater que vos lardons sont bien cuits ! Mais si cela ne vous plait pas, sachez qu’il y a également une autre méthode très intéressante pour cuire vos lardons. Il vous suffira pour cela d’utiliser une casserole et de l’eau.

Vous n’aurez plus qu’à les placer au fond de la casserole et de les laisser cuire à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient devenus blancs. En cuisinant de la sorte, vous pourrez alors être certain que la cuisson de vos lardons ne sera pas complètement ratée !