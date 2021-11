Cuisine : comment nettoyer facilement votre machine à laver ?

Remarquez-vous quelques traces de moisissures sur votre machine à laver, et ressentez-vous également des odeurs nauséabondes ? il est grand temps de penser à faire un nettoyage complet de votre machine à laver. Voici quelques astuces pour vous permettre de faire ce nettoyage facilement.

Nettoyez la machine à laver au vinaigre blanc

Entretenez votre machine à laver avec du vinaigre blanc deux fois par an. Pour ce faire, il vous suffit de verser un litre de vinaigre blanc dans le tambour de votre machine et mettez le programme court à 30°C. Cette action permet grâce à l’action antibactérienne du vinaigre blanc de désinfecter et d’enlever les bactéries éventuelles dans la machine à laver. En plus, le vinaigre blanc viendra dégraisser entièrement votre machine. Le vinaigre blanc est un produit naturel et qui permet aussi d’enlever le calcaire dans la machine à laver.

Nettoyez les bacs à lessive de la machine à laver

Les bacs sont généralement faciles à enlever. Rincez-les ensuite avec de l’eau tiède et frottez-les si besoin avec une brosse à dents usagée par exemple. Si vous n’arrivez pas à enlever des traces de saletés qui se seront incrustées, vous pouvez dans ce cas utiliser un détergent. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever toute l’humidité qui pourrait causer de la moisissure.

Nettoyez les joints de la machine à laver

Le nettoyage complet de votre machine à laver passe également par le nettoyage des joints. Alors, commencez par retirer les joints de la machine puis nettoyez-les délicatement avec votre brosse à dents usagée. Si les joints sont trop sales, frottez-les avec du savon liquide, rincez-les bien et séchez-les. Essuyez-les ensuite avec un chiffon sec pour enlever toute trace d’humidité et remettez-les.

Entretenez le tambour de la machine à laver

Entretenir la machine à laver passe également par l’entretien de son tambour. Pour ce faire, une fois dans le mois, faites marcher sans lessive et à vide la machine à 90°. Cela vous permet d’entretenir le soufflet en caoutchouc du tambour de votre machine à laver.

Cela permet aussi d’éviter que la crasse et la saleté s’incrustent dans la machine à laver. Après avoir utilisé la machine, laissez-la ouverte pour que l’intérieur sèche. Vous évitez que l’humidité s’y accumule et ne génère de mauvaises odeurs et de la moisissure. En plus, le fait de faire tourner à vide une machine à laver permet d’éliminer les résidus dans la machine.

Nettoyez le tuyau d’évacuation de la machine à laver

Le tuyau d’évacuation doit faire l’objet de nettoyage une à deux fois par an. En général, ce sont dans les tuyaux d’évacuation que se trouvent les débris et la mauvaise odeur. Nettoyez-le en suivant le mode d’emploi de votre machine. Vous pouvez aussi tout simplement le rincer et y passer un chiffon imbibé de vinaigre blanc dilué que vous ferez sécher avec un chiffon propre et sec.

Nettoyez le filtre de la machine à laver

Le filtre doit également faire l’objet d’un nettoyage. Sortez-le, nettoyez à l’eau tiède, séchez et remettez-le en place.