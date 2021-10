Cuisine électroménager : Voici les meilleures astuces pour nettoyer en profondeur votre lave-vaisselle !

Le lave-vaisselle est l’appareil électroménager qui nous permet de gagner du temps dans nos corvées tout en assurant une hygiène irréprochable à nos couverts. Afin de lui permettre de remplir parfaitement ses fonctions, elle doit être souvent désinfectée et libre de tout calcaire. Ne possédant pas de fonctions autonettoyantes, vous devrez vous y atteler à l’aide de ces astuces à base de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, etc. Il vous reviendra de choisir la solution la plus adaptée pour vous.

Le vinaigre blanc

Au fil des cycles de lavage, le lave-vaisselle emmagasine du calcaire dû aux minéraux de l’eau. Ces dépôts calcaires sont très rapidement perceptibles sur les verres et les couverts. Lorsque vous les remarquez, sachez qu’il est temps de détartrer votre machine à laver. Pour un nettoyage efficace de ce dernier, il vous faut utiliser du vinaigre blanc.

Vous devez lancer un cycle à vide, de lavage à température chaude en plaçant du vinaigre blanc dans le tiroir supérieur de votre machine. Très efficace le vinaigre vous permettra de détartrer, de dégraisser, de désinfecter et d’assainir votre appareil électroménager. Vous pouvez donc adopter ce procédé et le répéter tous les mois ou tous les deux mois en fonction de votre fréquence d’utilisation de ladite machine.

Le bicarbonate de soude

Antioxydant naturel, le bicarbonate de soude est le meilleur ingrédient pour vous permettre de dégraisser et de désencrasser en profondeur votre lave-vaisselle. Le bicarbonate n’enlève pas le calcaire, ce qui rend le vinaigre indispensable, mais permet de rendre votre machine plus propre et, d’y éliminer toutes mauvaises odeurs.

La technique est simple, il faut étaler du bicarbonate de soude sur le fond de votre appareil électroménager. Laissez reposer plusieurs heures, puis lancez un cycle à vide de courte durée sous haute température. Ce mélange vous permettra de désinfecter la machine en éliminant les bactéries et les odeurs. Cette opération est à réitérer une fois par mois pour une hygiène irréprochable.

La brosse à dents

Comme la plupart des appareils électroménagers, le lave-vaisselle possède des parties exigües qu’il est impossible d’atteindre avec les cycles de lavage à vide. Vous devez vous munir d’une brosse à dent aux poils souples et fins pour réussir à nettoyer les couvercles de drain ou les joints du pourtour de la porte.

La brosse permet d’atteindre de petits espaces contenant de la moisissure. Frottez donc les parties crasseuses avec une brosse imbibée de savon liquide. Vous pouvez réessayer l’opération toutes les semaines pour venir à bout de toutes les saletés.

Le filtre

Le filtre est l’une des parties de votre appareil électroménager que vous ne devez pas oublier. Récupérant les miettes et les débris alimentaires, le filtre lorsqu’il n’est pas bien nettoyé contient des bactéries et des odeurs déplaisantes. Sale, le filtre ne peut ni évacuer de l’eau et, peut à long terme endommager la pompe du lave-vaisselle.

Il est donc nécessaire de nettoyer le filtre une fois par semaine pour qu’il soit efficace. Nettoyez au liquide vaisselle le filtre une fois retiré de la machine. S’il contient trop de résidus vous pouvez vous aider d’une brosse pour être plus efficace. Enfin, rincez-le à l’eau chaude pour le désinfecter.