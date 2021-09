Cuisine : le bœuf bourguignon ce plat typiquement français qui a le vent en poupe !

Vous êtes en vacance en France et vous désirez déguster un plat délicieux qui vous fera saliver. Nous vous conseillons de commander le bœuf bourguignon. Bien savoureux, il s’agit d’un des plats les plus appréciés en France. Comment préparer le bœuf bourguignon ? Quels sont les ingrédients utilisés pour sa cuisson ? Quel ustensile de cuisine utiliser pour sa préparation ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MOULIN (@moulin)

Comment préparer un bœuf bourguignon ?

Le bœuf bourguignon est un plat succulent. Sa préparation nécessite assez d’ingrédients. On peut citer :

10 cl d’huile,

1 carotte,

½ tête d’ail,

25 kg de beurre,

200 g de champignons de Paris

2àà g de lardons de poitrine fumée,

1 Cuillère à soupe bombée de farine,

Thym,

75 cl de vin rouge corsé,

Laurier,

1 kg de collier et de joue de bœuf,

2 oignons.

La cuisson d’un bœuf bourguignon commence déjà la veille. Elle prend non seulement assez de temps, mais elle demande un long préparatif. En premier lieu, vous épluchez les oignons, l’ail et les carottes. Ensuite, vous coupez la viande sous la forme d’un cube de 4 cm que vous trempez dans 75 cl du vin corsé. À ce liquide, vous ajoutez du laurier, les gousses d’ail, la carotte et les oignons.

Le jour de la préparation, vous enlevez les viandes et vous conservez délicatement la marinade. Passez à présent les viandes dans la farine avant de les mettre dans l’huile. Vous ajoutez à cette huile, la marinade sauf la carotte. Après avoir bien respecté ces étapes, vous pouvez oublier à présent tout le contenu de la cocotte sur le feu.

La préparation doit durer au moins 3 heures. Cependant, à 45 minutes de la fin de la cuisson, vous devez ajouter les tronçons de carottes. Au même moment, il faut trouver une poêle pour griller les lardons. Vous ajoutez par la suite des champignons de Paris. Tout est fin prêt pour déguster votre plat de bœuf bourguignon qui vous fait saliver.

Quels morceaux d’œuf utiliser pour la préparation ?

Dans cette recette, la viande est l’élément le plus important. Si vous voulez donc réussir ce plat, vous devez choisir une viande qui s’adapte à ce type de préparation. D’entrée, sachez que seules les viandes à braiser conviennent parfaitement à cette recette. Évitez ainsi du rumsteck ou du filet au risque de gâcher tout simplement votre plat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loh Lik Peng (@pengloh)

Pourquoi la cuisson de bœuf bourguignon dure-t-elle autant ?

Le bœuf bourguignon n’est pas un plat à cuire si vous êtes pressé. Cette recette ne s’improvisa pas. Elle évolue suivant un rythme très lent. La cuisson peut durer 3 heures voire 4 heures. D’une part, cette lenteur est due aux morceaux de bœufs choisis et d’autre part à cause de la composition des morceaux.

En effet, ces viandes sont riches en collagène. Il s’agit d’une protéine qui se trouve dans les muscles et qui se fonde sous l’effet de la chaleur. De la gélatine, elle se transforme en viande fondante dans une sauce onctueuse. Vous obtenez ainsi une cuisson digne d’un ragoût.