Cuisine : les choses à savoir pour réussir la préparation du filet de porc !

La consommation du filet de porc constitue un moment de dégustation mémorable pour les papilles gustatives. Très apprécié chez les passionnés de charcuteries, réussir sa cuisine fait appel à plusieurs astuces culinaires. Une fois que vous aurez donc maîtrisé les techniques de préparation de cette viande, vous aurez l’occasion de découvrir de nouveaux plaisirs liés au goût.

Comment nettoyer le filet de porc et comment enlever efficacement sa peau d’argent ?

Avant de passer à la cuisson proprement dite, il serait important de retenir votre appétit et de consacrer un maximum de temps au nettoyage de votre morceau de viande. Pour commencer, assurez-vous de cuisiner dans un espace propre et de vous servir d’ustensiles propres pour le nettoyage de la viande. Choisissez un morceau de viande frais avec le moins d’odeur possible.

Ensuite, épongez votre viande et séchez-la avec une serviette en papier. Le fait de laver cette viande de façon ordinaire ne la débarrasse pas vraiment des bactéries qui pourraient se propager dans les autres aliments de la cuisine. La membrane d’argent qui couvre le filet de porc doit obligatoirement être retiré à l’aide d’un couteau fin. Cette dernière ne se dissout pas lors de la cuisson et rend donc la viande dure.

Comment assaisonner le filet de porc ?

Ayant un goût particulier, le filet de porc ne saurait se manger sans être parfaitement assaisonné. Pour rehausser les saveurs de votre plat, vous pouvez utiliser des marinades sèches ou liquides avec des épices telles que la tomate, le piment, les amendes et de l’ail.

Quelles sont les règles à suivre pour la cuisson du filet de porc ?

La préparation du filet de porc relève d’un véritable art culinaire. Elle nécessite beaucoup d’attention et exige la maîtrise de certaines pratiques. Pour réussir la cuisson de votre filet de porc à tous les coups, plusieurs règles s’imposent à vous en passant par le choix de votre morceau de viande, la température de cuisson ou encore le repos du filet cuit.

Dans un premier temps, faites le choix d’une viande fine et tendre. Retenez que la viande de porc du Québec est la plus conseillée. Dans cette région, les porcs sont abattus plus jeunes et donc leur chair est bien moins dure sous la dent.

Dans un second temps, il faudra respecter la température de cuisson indiquée pour cette viande. Que vous soyez fans de viande saignante (55°C), rosée (65°C) ou bien cuite (75°C), servez-vous toujours d’un thermomètre à viande afin d’assurer la cuisson et la texture voulues. La cuisson devra normalement vous prendre entre 25 et 30 minutes.

Enfin, laissez la viande au repos pendant environ une dizaine de minutes avant de la trancher et de la servir afin que les sucs puissent se répandre dans la viande

Quelles sont les erreurs à éviter au sujet de la préparation du filet de porc ?

Comme il a été déjà abordé plus haut, il est important d’éviter de cuire la viande avec la peau d’argent. Evitez également de cuire sans mesurer minutieusement la température. Il ne faudrait pas non plus servir directement la viande cuite sans l’avoir laissé au repos un moment.