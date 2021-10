Cuisine : tout ce que vous devez savoir pour réussir votre araignée de porc !

Le filet mignon, le rôti, l’échine, le jarret, les côtes sont très bien connues quand il s’agit des recettes de charcuterie contrairement à l’araignée de porc. Encore appelée cigaline, elle constitue un morceau particulièrement délicieux et tendre en bouche. Il faut beaucoup de soins pour réussir à la cuisiner dans les règles de l’art. Voici donc l’essentiel à retenir pour devenir un spécialiste de l’araignée de porc.

Quelle partie du porc est l’araignée ?

L’araignée est un morceau de viande qu’on retrouve deux fois chez chaque porc. C’est une partie dont on parle peu mais qui est très prisée par les consommateurs avisés. L’araignée de porc autant que le filet mignon est un morceau de choix que les charcutiers conservent pour la préparation de leurs mets les plus distingués.

En effet, c’est un morceau très souple, faisant penser à du blanc de volaille. On le trouve à l’arrière du porc, dans la cuisse ou jambon. La cuisse est en fait composée de la tranche, de la rouelle, du rôti, de l’escalope et de l’araignée.

La cuisson de l’araignée de porc à la plancha ou au barbecue

L’araignée de porc est une pure merveille lorsqu’elle est cuite au barbecue ou à la plancha. Elle est alors grillée, ce qui lui donne un côté fondant à l’intérieur et légèrement croustillant à l’extérieur.

Pour commencer la cuisson, il faut couper la cigaline en petits morceaux d’environ 5cm d’épaisseur chacun. Ensuite, il faut préparer une marinade composée d’huile d’olive, d’ail, de persil, de citron, de sel et de poivre. Cependant, les envies et plaisirs peuvent être variés avec une marinade au miel, de la sauce soja, du vinaigre, de l’épice à chorizo, du jus d’orange et du paprika.

Après, il faut faire mariner les morceaux dans ces solutés. Le mieux est de laisser mariner la viande la veille de la cuisson ou à défaut, la laisser mariner au moins 2 heures au réfrigérateur avant la cuisson. Enfin, faites chauffer le grill de barbecue et lorsqu’il sera bien chaud, déposez les morceaux marinés sur le feu pendant environ 4 minutes de chaque côté.

La cuisson de l’araignée de porc à la poêle

L’araignée de porc révèle de belles saveurs lorsqu’elle est cuisinée à la poêle. Comme pour la cuisson au barbecue, la viande doit être découpée en morceaux de 5cm d’épaisseur. Avant tout, il faut faire chauffer du beurre ou de l’huile dans la poêle. Lorsque la matière grasse sera assez chaude, insérez-y rapidement les morceaux d’araignée jusqu’à coloration, à feu fort pendant 3 à 4 minutes. Assaisonnez ensuite les morceaux au sel et au poivre.

Lorsque toutes les faces des viandes seront dorées, baissez le feu et laissez encore cuire pendant 5 minutes environ afin que les morceaux soient bien tendres. Il est tout de même impératif de ne pas dépasser ce temps de cuisson, car l’araignée de porc risquerait de s’endurcir.

La cuisson de l’araignée de porc en cocotte

Ici, la viande coupée en morceaux et bien marinée est cuite dans une casserole avec une sauce à la moutarde. Des carottes, des oignons et des céleris coupés en morceaux peuvent y être ajoutés. Ce mode de cuisson de l’araignée de porc a la réputation d’être particulièrement savoureux.