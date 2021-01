Cuisson au beurre, attention ça peut être dangereux si vous ne suivez pas ces indications !

C’est aujourd’hui une réalité que l’on ne peut plus cacher à personne : tout le monde cuisine ! Malheureusement, on retrouve encore beaucoup d’erreurs dans les cuissons de certains plats des français, même les plus populaires. Bien que certains arrivent à glaner un conseil ici et là quand il s’agit de la cuisson du beurre ou d’autre chose, personne ne prend vraiment le sujet au sérieux et il est d’ailleurs rare que les recommandations au niveau nutritionnel soient suivies ! Le beurre reste un ingrédient indispensable pour vos plats.

Le beurre est un allié de votre alimentation au quotidien, mais attention à ne pas en abuser non plus !

Comme vous le savez sans doute, la cuisine française est excellente quand on y ajoute un peu de beurre. Ce n’est probablement pas un hasard si dans les émissions de cuisine comme Tous en cuisine avec Cyril Lignac ou encore dans Cauchemar en cuisine on retrouve des restaurateurs qui en abusent, parce que c’est excellent !

On ne se lasse jamais d’une petite noix de beurre dans un petit plat, c’est tellement bon ! Toutefois, il faut veiller à bien faire attention à son utilisation et surtout à sa cuisson qui peut vous jouer des tours. En effet, on a pu lire ici et là des conseils sur internet qui ne sont pas vraiment à propos. Voici donc pour vous quelques informations capitales à suivre si vous ne voulez pas rater votre prochain plat.

Comme vous le savez sans doute, c’est d’abord une matière grasse dont vous ne pourrez jamais vous passer en cuisine. On s’en sert pour que les bons petits plats que l’on cuisine ne soient pas trop secs ni trop brûlés, c’est d’ailleurs une des meilleures façons de bien utiliser le beurre. Mais vous avez également la possibilité d’utiliser d’autres matières grasses comme par exemple l’huile d’olive, même si cette dernière solution est plutôt utilisée dans d’autres cuisines comme en Italie par exemple.

Mais la particularité du beurre, c’est qu’il s’agit d’une matière grasse assez délicate à manipuler, et celle-ci pourrait bien vous jouer des tours ! En effet, on peut rapidement être tenté de faire des erreurs qui détruisent complètement le goût et la texture de vos plats…

Comment bien cuire le beurre sans jamais se tromper ?

Tout d’abord, si vous avez prévu de cuire un plat avec du beurre, veillez à ne pas trop en mettre ! En effet, la consommation du beurre ne doit jamais être trop excessive et vous courrez un gros danger pour votre santé si vous en ajoutez trop. Par ailleurs, si vous avez prévu de cuisiner une viande, nous vous recommandons plutôt d’ajouter de l’huile d’olive, et éventuellement de compléter avec du beurre par exemple.

Ensuite, sachez qu’en fonction de la température, vous pourrez cuire n’importe quoi avec du beurre, tant que vous restez à feu doux à moins de 120 degrés seulement. C’est une technique qui est absolument infaillible pour de nombreux cuisiniers et qui leur permet chaque jour de ne pas rater complètement leur plat en brûlant tous les ingrédients !

Enfin, vérifiez bien que le type de beurre que vous avez prévu d’utiliser fonctionne bien avec votre plat: vous pouvez par exemple privilégier le beurre doux ou du beurre allegé afin de ne pas trop prendre de kilos !

Avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir devenir un véritable “top chef”, il ne vous restera plus qu’à être inventif et trouver de bons petits plats à présenter devant les jurys de l’émission !