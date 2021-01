Cuisson des lardons : le micro-ondes est surprenant et beaucoup plus efficace qu’un simple four !

La bonne cuisson est primordiale pour une meilleure alimentation. Tous les repas ne se cuisent pas de la même manière ni à la même température. Pour ce qui est des lardons, c’est un peu plus complexe de les cuisiner. Il faut, soit avoir une meilleure connaissance du procédé, ou utiliser une bonne astuce. En matière d’astuces, cet article en a une de vraiment pratique. Tout le monde possède généralement un micro-ondes, vous pouvez donc l’utiliser à bon escient avec cette recette des lardons.

Les lardons, un élément culinaire indispensable…

Les lardons sont utilisés dans la conception de nombreux plats. On les qualifie d’aides culinaires, ce qui fait qu’on les retrouve dans chaque frigo. Avant toute chose, il est important de savoir ce que signifie un lardon. Un lardon est formé de nombreux morceaux de lard très petits avec une forme de bâtonnets. Ils regroupent simultanément de la graisse de porc et de la chair. Les lardons sont vendus sous différentes formes.

Notons que les lardons existent en deux versions à savoir : les lardons fumés et les lardons nature. La différence entre ces deux types de lardons se trouve dans les repas dans lesquels ils sont utilisés. La cuisson des lardons nécessite le respect d’un processus précis. La première chose à faire est de blanchir les lardons à l’eau. Ce préalable permet d’enlever la graisse mais aussi la saveur. Après le blanchiment des lardons, la cuisson peut se faire comme à l’accoutumée. Hormis les deux méthodes connues de cuisson, il y en a une troisième méthode plus facile et astucieuse.

L’astuce pour cuire les lardons plus facilement que d’habitude

La cuisson des lardons se fait habituellement à la poêle ou au four. Mais il faut noter que ces deux méthodes de cuisson ont largement montré leurs limites. Une petite erreur peut tout gâcher. Pour résoudre le problème, il faut utiliser une méthode à la fois simple et rapide. Il s’agit de l’utilisation d’un micro-onde pour la cuisson des lardons. C’est une méthode qui permet de gagner du temps et d’obtenir des lardons bien cuits et très délicieux. Pour cette astuce, il n’y a pas grand-chose à faire.

Retenez donc que l’utilisation d’un micro-onde se fait après que les lardons soient emballés. En effet, les lardons doivent d’abord être mis dans des papiers essuie-tout. Ces papiers se chargent d’absorber la graisse des lardons le plus rapidement possible. Une fois mis dans le micro-onde, il faudra élever la température à 700 watts pendant deux minutes environ. Ainsi donc en deux minutes chrono, les lardons sont prêts.

Les différents types de lardons

La méthode du micro-onde offre des lardons bien cuits, savoureux et surtout tendres. Ils peuvent tout simplement être insérés dans la recette d’un repas après leur cuisson. Il faut noter qu’il existe une multitude type de lardons à savoir :

les lardons industriels

Ils sont composés de viandes complètement désossées puis salées grâce à du sel sec. L’utilisation de la saumure est également pratiquée. Ensuite les lardons sont fumés, refroidis, tranchés avant la phase de conditionnement.

les lardons en barquette

On les trouve dans les grands supermarchés. Ils sont commercialisés sous différentes formes telles qu’avec ou sans graisse mais aussi avec ou sans couenne. Il y a aussi la forme allumette qui comporte peu de graisse.

les lardons fait maison

Le dernier type de lardons est celui qu’on peut faire soi-même. Il suffit d’acheter la poitrine de porc et le boucher se charge du découpage de vos lardons.

Voici pour vous, l’essentiel à retenir sur les lardons, à vous de jouer maintenant !