Cuisson des oeufs : le Top 4 des erreurs que vous devez absolument bannir

Si vous cherchez des informations concernant la cuisson des oeufs, il est important de se focaliser sur les erreurs les plus connues. Ces dernières sont réellement problématiques, car elles peuvent entacher votre repas. Lorsque les oeufs sont par exemple beaucoup trop durs, il est impossible de les manger. En fonction de la méthode sélectionnée, vous devez être très vigilant, c’est pour cette raison que nous vous proposons les 4 erreurs les plus récurrentes.

La cuisson des oeufs est très délicate

Vous êtes donc prêt pour prendre votre déjeuner ou votre petit-déjeuner, car les oeufs ont parfois une place de choix à côté du jus d’orange. Pour la cuisson, c’est assez facile si vous suivez tous les conseils.

Le temps de cuisson n’est pas aléatoire, il faut prévoir 3 minutes pour un oeuf à la coque, le double pour un oeuf mollet et le triple pour un oeuf dur .

. Certains ustensiles sont à bannir comme le micro-ondes puisqu’il entache le goût et il supprime les meilleurs nutriments.

Oubliez aussi les huiles de noix puisqu’elles auront tendance à altérer les qualités nutritives de vos oeufs.

Pendant la cuisson, ne quittez pas les oeufs des yeux, car ils seront prêts dès que les bords auront commencé à devenir foncés.

Si vous suivez ces recommandations, vous devriez rapidement obtenir une cuisson qui répond à toutes vos attentes. Il est important de préciser que les oeufs ne sont pas seulement les meilleurs amis des sportifs, car tout le monde peut les consommer au petit-déjeuner sous la forme d’une bouillie ou pendant le déjeuner, voire le dîner. Il sera parfait aux côtés d’une salade verte avec une vinaigrette relativement douce. Bien sûr, la cuisson est primordiale, mais la qualité des oeufs l’est également. Nous vous conseillons de choisir des produits proposés par des éleveurs qui n’ont pas des poules dans des cages.

Les élevages en plein air sont beaucoup mieux et optez pour des oeufs qui n’ont pas été traités et les poules n’auront pas eu d’antibiotiques. C’est clairement un gage de qualité lors de la dégustation. De plus, les gros oeufs sont toujours plus appréciables, car le jaune est plus conséquent, vous avez alors toutes les valeurs nutritives idéales pour votre consommation.

Comment enlever la coquille des oeufs ?

Les oeufs sont délicieux, mais ils sont toujours difficiles à préparer, car la coquille est souvent complexe à enlever. Il faut généralement les plonger dans une eau très froide, cela permet à la coquille de se détacher plus facilement. Par conséquent, il est déconseillé de les préparer alors que les oeufs sont encore bien chauds, ce sera un vrai calvaire. Vous pouvez les laisser à température ambiante ou les plonger dans un bac avec des glaçons pour qu’ils refroidissent immédiatement.

Cette méthode est d’ailleurs utilisée pour les légumes afin qu’ils conservent leur croquant à la fin de la cuisson et vous aurez également tous les nutriments. Lorsque vous devez casser des oeufs pour préparer une pâte, n’hésitez pas à utiliser un couteau afin d’avoir une fente sur le dessus par exemple. Cela vous évite de casser l’oeuf sur le bord d’un saladier, car il y a de grandes chances pour que des coquilles se glissent dans votre préparation. Vous devrez alors redoubler d’efforts pour enlever ces petits morceaux qui ne sont clairement pas digestes.

N’hésitez pas à chercher des vidéos sur Internet notamment pour maîtriser parfaitement la préparation des oeufs, et surtout la cuisson, mais, avec les temps donnés, cela devrait être beaucoup plus simple.