Cuisson des pâtes : ces erreurs sont les pires et les plus problématiques, et pourtant on les fait tous !

Pour la cuisson des pâtes, n’hésitez pas à vous renseigner concernant les erreurs à ne pas commettre. Il y a de grandes chances pour que vous soyez concerné puisque nous avons tendance à agir sans connaître les répercussions. Que ce soit pour le déjeuner ou le dîner, il est nécessaire de suivre ces conseils et vous pourrez alors les déguster sous différentes formes : soupes, gratins, salades… Si vous ne souhaitez pas avoir des pâtes collantes, voici des astuces qui devraient rapidement vous aider à la réalisation de ce plat.

Le TOP 5 des erreurs pour la cuisson des pâtes

Lorsque nous cherchons un repas à préparer, nous avons tendance à choisir des pâtes, car elles sont faciles à préparer et de nombreuses recettes sont possibles. Toutefois, les erreurs peuvent avoir un impact sur le goût, d’où l’intérêt de ne pas les commettre.

Les pâtes ne doivent pas être rincées avec de l’eau puisque le goût ne sera pas le même et l’amidon pourrait disparaître .

. Pour la cuisson, ne choisissez pas de l’huile puisque l’impact est aussi dommageable surtout si vous utilisez une sauce, elle ne pourra pas se mélanger.

L’eau pour la cuisson doit être chaude et non froide, il faut alors attendre les premiers bouillons avant de plonger les pâtes et prévoyez deux minutes de moins pour les cuire.

Penser à avoir la même température pour les pâtes et la sauce, cela vous évite d’être dérouté lors de la dégustation.

Ne jetez pas totalement l’eau de la cuisson, laissez quelques cuillères à soupe dans la sauce pour que le rendu soit sympathique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ? AU MENU : Recettes simples ? (@atablemonchat)



Vous savez désormais que ces erreurs peuvent entacher la dégustation de vos pâtes que ce soit des spaghettis ou une autre variété. Il faut également espacer les repas de ce genre surtout si vous souhaitez perdre du poids, car les pâtes peuvent avoir un impact considérable sur votre ligne surtout si elles sont servies avec des sauces.

Comment préparer les pâtes ?

Les spaghettis bolognaises sont souvent au centre de la table, mais vous pouvez les préparer d’une multitude de façons. En effet, la carbonara est tout aussi réjouissante pour les adeptes des pâtes. Ces dernières auront une place de choix dans des salades au cours de l’été. Soyez vigilant avec la cuisson qui doit être parfaite, cela permet à la sauce de bien se répartir et de ne pas avoir un goût « pâteux » dans la bouche. Les gratins sont aussi très appréciés, il suffit de réaliser un bouillon avec un cube ou une béchamel afin de les enfourner.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Petit panda (@perte_de_poids_du_panda)



Pour avoir un côté gratiné très sympathique, ajoutez un peu de fromage comme du gruyère et prolongez la cuisson de quelques minutes dans le four. Vous pourrez aussi préparer une délicieuse soupe, il faut bien sûr de petites pâtes comme les langues de chat. Nous vous conseillons de les servir dans une soupe de lait, le rendu est très gourmand et vous ne serez pas déçu par la texture. Vous pouvez même remplacer le lait de vache par du lait de soja si vous êtes intolérant par exemple.