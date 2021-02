Cuisson des pâtes sans eau : une technique réjouissante et très rapide !

Que ce soit pour des pâtes classiques ou des spaghettis, la méthode utilisée pour la cuisson reste la même. Vous ajoutez de l’eau dans une grande casserole et dès qu’elle commence à bouillir, vous pouvez verser les pâtes. Après quelques minutes, vous obtenez une cuisson savoureuse ou aldente pour la préparation de votre plat. A cet instant, il est possible de les servir avec de la sauce, du beurre ou encore de les intégrer dans un gratin avec du fromage.

Cuire des pâtes sans eau, mais avec une sauce tomate

Si vous cherchez une recette très rapide pour préparer vos pâtes, vous avez sans doute pu découvrir celle avec de la feta et des tomates. Vous n’avez pas besoin d’eau, il suffit d’ajouter les ingrédients dans le plat à four. Une autre vidéo ne cesse de circuler sur le web et notamment via l’application Tik Tok. Vous devez donc prendre une casserole assez grande et vous versez directement les pâtes.

Vous ne devez pas ajouter de l’eau, mais l’intégralité d’une sauce tomate que vous pourrez trouver dans le commerce .

. Il est possible de préparer soi-même de la sauce tomate, mais cela est assez long, il est donc préférable d’avoir un produit prêt à l’emploi.

Vous mélangez les pâtes avec la sauce et cela est valable pour toutes les références dont les spaghettis.

C’est finalement une recette très simple puisque vous utilisez ensuite un feu doux pour cuire les pâtes directement avec la sauce.

Certaines personnes estiment que la sauce doit être ajoutée, à part lorsque vous servez les pâtes. Ces dernières doivent cuire dans de l’eau puis vous les servez dans une assiette afin d’ajouter la sauce. Vous mélangez les ingrédients à ce moment. Cette vidéo est donc très différente, vous pouvez la retrouver sur Tik Tok, mais elle ne ferait pas l’unanimité. Certaines personnes n’ont pas forcément apprécié la texture des pâtes avec cette méthode.

Il faut alors la tester pour savoir si elle pourrait vous combler. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours cuire de la façon traditionnelle vos spaghettis avec un grand volume d’eau. Vous pourrez ensuite ajouter la sauce tomate, une noix de beurre ou encore du fromage. En effet, le gruyère râpé est parfait pour apporter un côté gourmand.

Une soupe de pâte avec du lait !

Finalement, j’ai l’habitude de préparer une soupe de pâtes notamment en hiver pour le dîner. Vous n’utilisez pas de l’eau, mais du lait que vous pouvez tout de même couper avec de l’eau. Vous laissez les pâtes bien s’imbiber pendant quelques minutes, elles seront alors fondantes. Lorsque vous servez cette soupe, il est possible d’utiliser une petite passoire ou une écumoire si vous ne souhaitez pas beaucoup de liquide. Par contre, pour avoir un côté gourmand, j’ai tendance à ajouter une cuillère à soupe de beurre, mais il s’agit du seul repas.

Vous pourrez également trouver des recettes similaires sur Internet, cela montre que la cuisson des pâtes dans de l’eau n’est pas la seule qui vous permette de déguster un plat de qualité. Si la soupe de pâtes est très appréciée par les enfants, c’est aussi le cas pour le gratin. Vous ajoutez les pâtes dans un plat qui va au four et vous saupoudrez les pâtes avec du gruyère râpé. Pour apporter un côté croustillant, il suffit de répartir quelques noix de beurre, cela permet aussi à la partie supérieure de bien dorer.

N’hésitez pas à tester ces différentes recettes afin de conserver les techniques qui vous conviennent. J’ai testé celle avec la sauce tomate et le lait, j’ai donc été ravie.