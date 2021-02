Cuisson des pommes de terre : l’erreur la plus commune et répétée dans nos cuisines !

Les pommes de terre ne sont pas les plus complexes à cuire, vous devez tout de même vous informer pour ne pas commettre d’erreurs qui seraient forcément préjudiciables pour votre repas. Que ce soit pour perdre du poids ou pour adopter une alimentation équilibrée, les pommes de terre sont idéales, car elles vous apportent des fibres et une bonne source de magnésium, de potassium et des glucides.

Le Top 3 des astuces pour une cuisson optimisée

Bien sûr, lorsque vous préparez des pommes de terre notamment pour une salade ou pour un accompagnement, vous devez prendre du temps. Contrairement à d’autres féculents, il ne suffit pas de claquer des doigts pour qu’elles soient cuites comme vous le souhaitez. Il faut du temps, de la patience et une bonne dose de savoir-faire, mais il est impératif de bien choisir les patates pour qu’elles ne soient pas farineuses par exemple.

Pour accélérer la cuisson lorsque vous utilisez une simple cocotte avec de l’eau, vous pouvez ajouter quelques pincées de sel .

. Pensez également à les éplucher et même à les découper en rondelles ou en morceaux en fonction de votre recette.

Le micro-ondes est aussi votre meilleur ami grâce à une cuisson très rapide, il faut alors les verser dans un récipient compatible.

En ce qui concerne le temps de cuisson, il dépend essentiellement de la taille de vos pommes de terre, car les plus petits modèles seront forcément prêts plus rapidement. Par contre, si vous souhaitez réaliser une délicieuse purée, vous pouvez les découper en petits morceaux, la cuisson sera nettement plus rapide, il faudra tout de même compter près d’une vingtaine de minutes en fonction de la quantité à cuire, de la taille du récipient et de la force de votre feu. D’ailleurs, nous pouvons vous proposer une petite recette très sympathique pour préparer une délicieuse purée qui devrait combler les adultes, mais également les enfants.

Cela vous permet aussi de varier les plaisirs, car la cuisson des pommes de terre n’est pas seulement destinée à des frites ou un gratin dauphinois, vous pouvez clairement varier les plaisirs avec quelques astuces seulement.

Une délicieuse purée avec des pommes de terre

Ces féculents sont parfaits pour les purées, mais vous pouvez les coupler à des patates douces qui sont peu caloriques et très goûteuses. Les pommes de terre classiques apportent ce côté ferme qui permet à la purée de bien se tenir à la cuisson, et même dans votre assiette, mais le goût est parfois fade. L’ajout de quelques patates douces peut être très réjouissant. En termes de quantité, cela dépend des convives, mais vous pouvez compter 300 grammes de pommes de terre et 200 grammes de patates douces. Ajoutez un peu de sel pour la cuisson à l’eau afin de l’accélérer.

Vous devez ensuite écraser les pommes de terre avec une fourchette pour avoir un écrasé ou passez le tout au mixeur pour avoir une purée très onctueuse. Au lieu d’ajouter de la crème qui est calorique, vous pouvez la remplacer par du St Moret, qui est léger et très goûteux. Une ou deux cuillères à soupe peuvent être suffisantes. Ajustez également l’assaisonnement avec du sel et du poivre, vous pouvez aussi incorporer un soupçon de paprika doux, le rendu sera vraiment très sympathique.

Vous accompagnez cette purée d’un délicieux poisson cuit au four ou au micro-ondes pour limiter l’apport en matières grasses ou encore un simple steak haché, les enfants adorent le jambon.