Cyril Féraud balance tout : l’animateur a décidé de changer de look pour une coiffure radicalement différente !

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir l’animateur de France 3 Cyril Féraud prendre la parole pour pouvoir aborder un sujet très intéressant, ce qui n’est pas pour déplaire à toute sa communauté de fans qui est de plus en plus nombreuse.

En effet, il se trouve que l’animateur de Slam ne mâche pas ses mots, et même si ce dernier décide parfois de ne pas se confier sur sa vie privée, il n’hésite pas néanmoins à pouvoir dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela ne plait pas toujours à ses détracteurs qui sont malgré tout assez nombreux sur les réseaux sociaux.

Récemment, l’animateur a néanmoins eu besoin de renouveau, et cela peut très clairement se comprendre si l’on se réfère aux dernières émissions qu’il a eu l’occasion de présenter sur France 3 et où on a pu le voir dans des postures assez difficiles face à des candidats beaucoup plus jeunes que lui notamment.

Cyril Féraud face à des candidats toujours de plus en plus jeunes, il tente de se renouveler avec beaucoup de difficultés

Même si pour certains téléspectateurs de France 3, Cyril Féraud restera encore et toujours un des animateurs assez jeune et très talentueux sur le territoire français, il n’est dans la réalité que plus âgé que ce que l’on pourrait croire même si on peut dire qu’il ne fait pas son âge. En effet, il se trouve que l’animateur a réussi à maintenir pendant des années entières un look mythique qui ne cesse de faire parler de lui : on ne le voit clairement pas vieillir avec toutes ces années et certains sont très étonnés de le voir évoluer.

Récemment, Cyril Féraud a toutefois été mis à mal par un candidat qui faisait référence notamment à une émission de son enfance : alors que Cyril Féraud était un grand adepte de l’émission de Dorothée, il semblerait que le candidat qu’il a eu l’occasion de recevoir sur le plateau de Slam n’était même pas né à l’époque !

#Tournage • Jour 7

Avec les copains Damien Thevenot, Julien Benedetto et Marine Vignes

pour une émission au profit du Sidaction

Belle journée à tous les amis !! — Cyril Féraud, February 10, 2021

Une réalité très difficile à vivre pour l’animateur Cyril Féraud qui ne s’attendait pas à être mise en difficulté. Mais heureusement, il a prévu le coup et aujourd’hui l’animateur mythique de France 3 a décidé de tout faire pour pouvoir se rattraper.

C’est sur le réseau social Twitter que l’on a en effet pu découvrir une nouvelle photo de Cyril Féraud qui à de quoi surprendre. Il semblerait en effet que le présentateur du jeu de France 3 ait décidé de changer complètement de look, et cela à de quoi surprendre.

En effet, Cyril Féraud a décidé de se prendre en main cette année, et en changeant notamment sa coiffure qui a pu contribuer à son succès depuis déjà de nombreuses années. Mais heureusement, il semblerait que Cyril Féraud soit assez fier de lui et prêt à se remettre en question à tout moment, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux.

Une très belle occasion pour pouvoir montrer aux plus anciens que même avec de l’âge, l’animateur à de quoi faire ses preuves et qu’il est capable de concurrencer les animateurs bien plus jeunes que lui !