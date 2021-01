Cyril Féraud balance tout : est-il en couple ? L’animateur mystérieux ne veut plus parler de sa vie privée et préfère rester le plus discret possible !

Si tous les téléspectateurs de France 2 et de France 3 connaissent bien Cyril Féraud notamment pour son jeu Slam qui n’est aujourd’hui plus à présenter, on en sait en revanche bien moins sur sa vie personnelle, dont il ne dévoile que très peu de choses dans les médias.

Cyril Féraud : que cache sa discrétion sur sa vie amoureuse depuis toutes ces années ?

On se souvient tous des premiers moments où on a pu découvrir Cyril Féraud, présentant son jeu Slam sur France 3, il y a près de 10 ans maintenant. A l’époque où le jeu débutait sur France Télévisions, Cyril Féraud n’était pas encore très connu du grand public. On imagine qu’à l’époque il pouvait donc se balader tranquillement dans les rues de sa ville sans être une fois abordé par des fans.

Mais depuis, comme on peut le constater chaque jour, sa vie a complètement été basculée et il est désormais la cible de certains paparazzis qui veulent tout faire pour pouvoir en savoir un peu plus sur sa vie privée. En effet, l’animateur Cyril Féraud se fait très discret dans les médias et on se rend compte qu’après toutes ces années, on ne sait finalement que bien peu de choses sur l’animateur, qui préfère sans doute se concentrer sur son travail à la télévision.

En revanche, Cyril Féraud n’hésite pas à répondre parfois aux questions des journalistes qui le sollicitent, comme on a pu le voir encore une fois très récemment dans le journal 100% Programme TV : va-t-on enfin savoir des détails croustillants sur la vie de Cyril Féraud ?

Cyril Féraud : un homme qui se fait très discret et qui suscite l’intérêt de ses fans sur les réseaux sociaux !

Alors que certaines personnalités françaises ne se cachent jamais de venir parler aux médias ou sur les réseaux sociaux dès qu’ils ont une information à communiquer sur leur vie, ce n’est pas du tout le cas de tout le monde. Cyril Féraud ne parle en effet que très peu de lui, et l’animateur de 35 ans vise à avoir une vie privée tranquille, même si ses plus grands fans voudraient en savoir plus comme on peut le lire ici et là sur les réseaux sociaux.

Devant📺 le 1er @slamlejeuoff de cette année 2021 😊 avec l'excellent @cyrilferaud 💛 au commande.

Bonne année🎉🎊 à toutes l'équipe de Slam, à Cyril, au marguerites 🐄🐮 du plateau…#SlamF3 pic.twitter.com/Sq6mWaiy5p — lenadu11🚴‍♀️🏃‍♀️⛷️⚽ (@lenadu11000) January 1, 2021

Alors qu’il a été interrogé de nouveau sur la question, l’animateur ne s’est pas dégonflé et a souhaité répondre honnêtement ce qu’il souhaite sans vouloir en dire trop. Il reproche d’ailleurs aux sites et magazines people d’écrire des articles à son sujet dès lors que la moindre information est dévoilée, mais est-ce l’unique raison de sa discrétion sur sa vie privée ? Nul ne saurait le dire…

En revanche, plusieurs fois dans les médias, on a eu l’occasion de croire que Cyril Féraud était bel et bien en couple. On se souvient par exemple d’une interview qui a été réalisée il y a tout juste quelques mois, sur la radio Europe 1. A l’époque, l’animateur avait alors partagé une anecdote croustillante sur sa belle-mère, notamment sur le fait qu’il soit le gendre idéal. Amusé, il avait fait référence à d’autres animateurs assez jeunes comme lui, avec notamment Vincent Cerutti ou encore Camille Combal. Le présentateur de Slam reste donc encore très discret sur sa vie privée, et il va vous falloir lire entre les lignes pour en savoir plus !