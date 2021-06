Cyril Féraud dans la tourmente, de graves accusations de complots avec le gouvernement…

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des déclarations vraiment choquantes concernant des téléspectateurs ou des internautes qui se plaignent de grandes stars de la télévision ou des médias qui pourraient avoir des liens de près ou de loin avec le gouvernement du chef de l’État Emmanuel Macron. Par le passé, on se souvient notamment de graves accusations qui ont été faites pour les fameux Youtubeurs McFly et Carlito qui ont été dans la tourmente après avoir pu accepter les paris complètement fous lancés par le chef de l’État. C’est quelques semaines plus tard que l’on a pu découvrir que les deux jeunes hommes ont pu par la suite tourner une vidéo avec Emmanuel Macron en personne.

Devant une telle anecdote, on imagine que certains français ont pu voir en eux un moyen de communiquer pour la prochaine campagne présidentielle du chef de l’État Emmanuel Macron. Néanmoins, ces derniers se défendent de toute récupération politique, et ils espèrent bien par ailleurs que les français vont comprendre sa prise de position. Pour autant, on a également pu voir un nombre assez important de personnalités comme Élie Semoun faire le jeu du gouvernement suite à sa vaccination.

En effet, tout le monde pourra se souvenir encore de la grave polémique que l’on a pu entendre ces dernières semaines concernant le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus. Néanmoins, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que celui-ci allait pouvoir faire autant polémique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les personnalités sont de plus en plus nombreuses à se montrer vaccinées

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus désormais le nombre de personnalités qui ont pu décider récemment et contre toute attente de se montrer en train de se faire vacciner. Concernant Élie Semoun, l’humoriste français qui est à ce jour très controversé en a profité pour pouvoir prendre la parole avec un certain humour que l’on connait bien. En effet, il a déclaré qu’il n’était toujours pas « mort » suite à sa vaccination contre le coronavirus.

Mais en ce qui concerne Cyril Féraud, le présentateur emblématique de France 3 avec son émission Slam, personne n’aurait pu être en mesure de penser que l’histoire allait devenir aussi problématique. En effet, ces derniers jours, l’animateur a pu diffuser une photo sur les réseaux sociaux de sa vaccination, mais c’est alors que la suite n’a rien annoncé de bon pour l’animateur…

Cyril Féraud accusé d’être manipulé par le gouvernement, il se fait clasher

C’est donc sur les réseaux sociaux et notamment sur son profil Instagram que Cyril Féraud a pu en profiter pour partager un cliché après avoir été vacciné contre le coronavirus. Néanmoins, si sa photo était bienveillante pour certains, cela n’a pas du tout été le cas pour bon nombre d’autres téléspectateurs.

En effet, on peut lire des commentaires assez violents sous la publication de l’animateur, dont certains n’hésitent pas à critiquer violemment Cyril Féraud en lui disant que d’ici à quelques années, il pourrait bien regretter de s’être fait vacciner ! D’autres accusent quant à eux l’animateur de jouer le jeu du gouvernement en incitant notamment les personnes âgées à se faire vacciner, en utilisant sa grande notoriété…