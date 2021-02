Cyril Féraud dans Slam : un candidat le clashe en direct en pleine émission, les fans sont choqués !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur de France 3 Cyril Féraud ne s’attendait sûrement pas à faire aussi polémique avec son émission que l’on peut retrouver tous les jours de la semaine et qui est très appréciée par les français.

Comme on a tous pu le constater par le passé, l’ambiance de l’émission sur le plateau de Slam est plutôt bon enfant d’habitude, mais il se peut qu’il y ait parfois des dérapages incontrôlés que l’on arrive pas toujours à maîtriser malheureusement.

Cela a encore été le cas cette semaine avec une déclaration choquante d’un candidat qui a mis mal à l’aise Cyril Féraud ! On ne pensait en effet pas que cela puisse aller aussi loin et les conséquences pourraient être terribles pour la suite de l’émission mythique de France 3.

Pour la #chandeleur c’est crêpe party aujourd’hui dans #Slam grâce à notre crêpière Patricia 😋🥞 RDV à 17h00 pour jouer et se régaler ✨ @France3tv @slamlejeuoff pic.twitter.com/TT0mlENf5N — Cyril Féraud (@cyrilferaud) February 2, 2021

Cyril Féraud : il balance tout, on ne parle pas de sa vie privée car il ne veut donner aucun détail à la presse !

On ne pensait pas qu’un jour l’émission mythique de Cyril Féraud sur France 3 soit au coeur de la polémique. L’émission Slam est en effet très appréciée par les français mais on ne la retrouve pas souvent au coeur des sujets brûlants de l’actualité. Il faut dire que les règles de ce jeu restent toutefois assez complexes pour certains français qui n’arrivent toujours pas à comprendre la logique de ce jeu !

Pourtant, cela est assez simple et on imagine que tous les participants qui sont venus à l’antenne de France 3 ont fortement apprécié de pouvoir venir sur le plateau avec l’animateur Cyril Féraud qui n’hésite pas une seule seconde à dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela ne plaît pas à une partie de son public.

Il avait d’ailleurs d’ores et déjà pu faire une déclaration pour le moins choquante dans les médias il y a tout juste quelques jours concernant sa vie privée. Depuis maintenant plusieurs années déjà, les journalistes essayent de faire tout leur possible pour en savoir plus sur cet animateur qui se veut très discret.

Et pourtant, on a cru comprendre qu’il avait bien une “belle mère” dans une récente interview qu’il a pu donner : est-ce une preuve détournée pour expliquer aux yeux du grand public qu’il est bien en couple ? En tout cas, celui-ci ne veut plus confirmer d’informations sur sa vie privée dans les journaux nationaux ou locaux !

Technique plutôt étrange contre la peur de l’avion 😳😂 On se retrouve à 17h00 pour #Slam les amis ! ✨

En attendant, je suis en route pour une nouvelle journée de tournage @slamlejeuoff @France3tv 😘 pic.twitter.com/GdVGqj1LkV — Cyril Féraud (@cyrilferaud) February 1, 2021

Cyril Féraud : ce candidat de Slam le ridiculise sur le plateau de l’émission, c’est une véritable catastrophe lors de la diffusion !

On ne pensait pas qu’un candidat de l’émission de Slam allait pouvoir faire une déclaration aussi choquante devant l’animateur Cyril Féraud. En effet, alors que Cyril Féraud évoquait l’animatrice et chanteuse Dorothée qui a fait les beaux jours de TF1, il s’est rendu compte que le candidat de l’émission était très jeune.

Pour l’animateur Cyril Féraud qui est justement vu comme un des plus jeunes animateurs actuellement dans le paysage audiovisuel français, cela a été la douche froide : il s’est rapidement rendu compte que les plus jeunes d’aujourd’hui ne connaissent pas la chanteuse Dorothée : le candidat Jaime n’était tout simplement pas né quand celle-ci faisait des chansons pour les enfants notamment à la télévision !

Voilà qui ne devrait pas rassurer l’animateur Cyril Féraud qui pourrait par ailleurs se faire remplacer un jour par un animateur beaucoup plus jeune !