Cyril Féraud : l’animateur fait de très rares confidences sur sa vie sentimentale et son orientation !

Cyril Féraud a fait des confidences sur sa vie sentimentale.

Alors que les fans du célèbre animateur de 35 s’interrogeaient sur sa situation amoureuse, il a décidé de s’exprimer sur sa vie privée en faisant une rare confidence.

Cyril Féraud, ses rares confidences sur sa vie sentimentale

Cyril Féraud est passé sur le plateau de ça fait du bien sur Europe 1 et en a profité pour se confie sur sa vie amoureuse. Alors qu’il est très attendu par les fans de l’émission La carte aux trésors qui reprendra ce 21 octobre dès 21h05 sur France 3, le présentateur de ce programme a été invité ce lundi par Anne Roumanoff.

Appelé à s’exprimer sur plusieurs sujets, Cyril s’est davantage montré discret sur son couple après avoir longuement parlé de Fort Boyard. Interpellé par la chroniqueuse et humoriste Léa Lando lorsqu’elle demande « Je me suis dit, ça fait quoi d’être le gendre idéal de millions de mères, et surtout, si vous en avez une, est-ce que votre belle-mère elle trouve vraiment que vous êtes le gendre idéal ? », de son côté, l’ancien journaliste a répondu « Aahhh… Oh je pense qu’il faut lui demander… ».

Alors qu’il joue la carte de la discrétion, évitant de parler de sa vie de couple, le présentateur de France 3 a néanmoins renchéri en disant « Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui… Et puis ‘gendre idéal’ cela ne veut pas dire grand chose en fait. Est-ce que c’est moi ? Ou est-ce que c’est Camille Combal ? Est-ce que c’est Vincent Cerutti ? ». Si le journaliste français de 35 ans est aussi discret sur sa vie privée, c’est certainement parce qu’il fait partie de la vie de plusieurs français d’autant plus qu’il est aux commandes d’un nombre important d’émissions quotidiennes comme le jeu Slam, Personne n’y avait pensé ou La Cartes aux trésors sans oublier son rôle dans Fort Boyard.

Cyril Féraud très discret sur sa vie privée

La discrétion de l’animateur français de 35 ans a toujours suscité la curiosité de ses admirateurs qui ont toujours voulu en savoir plus sur sa vie de couple. Devenu très célèbre depuis qu’il participe à Fort Boyard, Cyril Féraud s’est toujours montré peu loquace lorsqu’il faut parler de sa vie sentimentale. Il est régulièrement interpellé à ce sujet par les internautes et dont il refuse toujours d’apporter plus de précisions. En mai dernier, un internaute lui avait posé la question de savoir s’il était en couple, ce dernier avait plutôt tourné la question à l’humour en répondant « Moi aussi ça me titille », une façon pour le journaliste de dire aux abonnés de sa page qu’il n’est pas prêt à faire des révélations sur sa vie de couple.

Il y a deux ans, le présentateur phare de France 3 s’était confié sur sa vie privée lors d’un entretien avec le magazine Nous deux. Il avait d’ailleurs affirmé être en couple après avoir souligné la difficulté d’avoir une vie intime lorsqu’on participe aux tournages de plusieurs émissions. Il avait clairement dit qu’il préfère rester discret sur sa vie de couple car il estimait que cela ne regardait personne. Il n’avait pas manqué de préciser qu’il veut vivre ainsi pour éviter d’être à la une des magazines. Ses fans savent désormais à quoi s’attendre lorsqu’il faut s’exprimer sur sa vie sentimentale car il n’en dira pas plus que ce qu’il déclare depuis des années.

Alors qu’il envisage de fonder une famille, il souhaite également jouer la carte de la discrétion pour ces futurs moments de sa vie. En attendant, Cyril Féraud préfère se consacrer à sa carrière médiatique qui est sans doute, sa priorité. Nous lui souhaitons tout le bonheur dans cette nouvelle aventure.