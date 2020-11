Cyril Féraud : L’animateur soulagé… Il partage la bonne et heureuse nouvelle avec ses fans sur les réseaux sociaux !

Il a décidé d’annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux à ses abonnés. Ces derniers étaient bien ravis pour lui.

À 35 ans, Cyril Féraud est certainement un animateur très talentueux. On a l’impression que tout ce qu’il touche se transforme en or. C’est avec un grand plaisir que les téléspectateurs le découvrent sur France 3 pour l’animation des émissions Slam et la carte aux trésors. Son secret ? Sa bonne humeur contagieuse et son enthousiasme. C’est la raison pour laquelle il est autant apprécié. Pourtant, celui qui est désigné par beaucoup comme ‘’le gendre idéal’’ a précédemment été confronté à plusieurs difficultés. Comme bien d’autres de ses confrères, la carrière du jeune animateur a été touchée avec l’avènement de la pandémie du coronavirus. Cette période fut particulièrement difficile à traverser. Cependant, l’homme de 35 ans semble bien avoir trouvé la lumière au bout du tunnel…

Des complications depuis l’épidémie du Covid-19

En France comme dans le reste du monde, le coronavirus a chamboulé tous les secteurs. Depuis le début de l’épidémie, il y a eu plusieurs artistes qui se sont donnés la responsabilité de sensibiliser la population à propos de la maladie. Durant le premier confinement instauré par le gouvernement français en printemps dernier, les programmes de télévision avaient connu de véritables changements en ce qui concerne les tournages et les diffusions.

Pour affronter les contraintes imposées, tous les moyens étaient mis en œuvre afin de continuer à maintenir le taux d’audience tout en prenant le soin d’appliquer les précautions requises. La prévention étant le maître mot, les équipes mettaient les bouchées doubles pour offrir les meilleures prestations possibles.

Cyril Féraud testé négatif au coronavirus !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Féraud (@cyrilferaud_off) le 4 Nov. 2020 à 2 :59 PST



Cyril Féraud n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et il se montre toujours très actif, quelle que soit la situation. Il est carrément inarrêtable. Toutefois, s’il veut continuer à apparaître sur les petits écrans, l’animateur doit aussi se soumettre aux règles et prendre toutes les précautions nécessaires. Ainsi donc, ce vendredi 6 novembre, le jeune animateur de 35 ans a partagé une information avec ses abonnés sur son compte Instagram. « Négatif, je suis. Youpi ! » avait-il écrit en légende d’une photo du résultat de son test PCR.

Un véritable soulagement pour l’animateur. Il est bel et bien négatif au test de dépistage du coronavirus et il pourra donc continuer à officier sur France 3. Une nouvelle qui a bien ravi ses fans qui étaient sceptiques à la possibilité de ne plus le revoir sur la chaîne de télévision française.

La réaction de ses fans

À l’annonce de la nouvelle, on avait l’impression que les fans de l’animateur étaient bien plus enthousiastes que lui-même, le principal intéressé. Ils n’ont pas manqué de réagir dans les commentaires et en lisant les mots qui lui ont été adressés, on peut bien dire que certains ont fait preuve d’imagination. « Pour quelqu’un d’aussi positif que vous, c’est une nouvelle positive », « C’est positif que tu sois négatif ». Tels sont quelques jeux de mots qu’on a pu lire dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Féraud (@cyrilferaud_off) le 27 Sept. 2020 à 11 :49 PDT

Il est certain que les réactions des fans feront plaisir à Cyril Féraud. Il pourrait même s’estimer chanceux. Ces derniers temps, de nombreuses personnalités de la scène médiatique ont malheureusement été contraintes de s’éloigner, car elles avaient été testées positives au coronavirus. On souhaite donc une bonne suite de carrière à l’animateur.