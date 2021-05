Cyril Féraud met en danger un candidat de Slam avec des problèmes cardiaques

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles en ce qui concerne Cyril Féraud, l’animateur de Slam que l’on peut voir sur France 3. Depuis maintenant plusieurs années, il se trouve que l’animateur fait un très gros carton et on ne compte plus d’ailleurs le nombre de fois où il a pu prendre la parole pour faire des déclarations assez choquantes en ce qui concerne son émission.

En revanche, pour sa vie privée, Cyril Féraud reste assez discret. Dans des interviews, on a pu le voir évoquer à plusieurs reprises ses relations amoureuses mais celui-ci reste tout de même assez énigmatique. On se souvient notamment d’une récente entrevue où il avait évoqué au détour d’une conversation sa belle-mère, bien que personne ne puisse être en mesure de confirmer la relation de l’animateur mythique de France 3.

Cyril Féraud fait une plaisanterie à ce candidat, un gros malaise s’installe

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le plateau de l’émission Slam est très animé, et on a pu le confirmer encore ces derniers jours avec l’attitude de Cyril Féraud qui n’a vraiment pas froid aux yeux. En effet, ce dernier ne s’est pas privé pour faire une petite blague à un candidat, mais une information a pu lui échapper lors de son émission…

En effet, en accueillant le candidat Philippe, le nouveau champion, l’animateur de plus de 35 ans ne s’imaginait pas faire une aussi grosse gaffe. Il a en effet discuté avec le candidat pour essayer de le motiver, mais sa remarque n’a pas eu l’effet escompté. On sait que Cyril Féraud n’hésite pas à être très dynamique dans sa présentation de Slam, et parfois il peut être amené à bousculer les candidats pour donner un peu de vie à l’émission.

Quand il a donc accueilli Philippe, c’est un Cyril Féraud complètement remonté à bloc que l’on a pu découvrir sur le plateau de Slam. Ce dernier ne s’est pas privé pour dire que participer à Slam était comme un sport cérébral et que le coeur faisait « boom boom » en permanence, comme pour montrer que le jeu pouvait être très prenant. Malheureusement, la réponse du candidat de Cyril Féraud fait plutôt froid dans le dos.

Il ne s’attendait sans doute pas à créer, une fois de plus, un aussi gros malaise sur le plateau de son émission de France 3, et malheureusement certains téléspectateurs n’ont pas du tout apprécié la remarque de l’animateur…

Ce candidat de Slam aurait pu avoir un problème cardiaque sur le plateau !

C’est comme on pourrait dire une « grosse boulette » que l’animateur Cyril Féraud a pu faire sur le plateau de Slam. Alors que le candidat a rétorqué à la remarque de l’animateur qu’il avait déjà au quatre défibrillateurs, Cyril Féraud n’a pas pu s’empêcher de répondre « jamais quatre sans cinq » !

Une remarque sur laquelle il est bien sûr revenu quelques secondes après, se rendant compte du choc que cela avait pu provoquer. Sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs se sont toutefois indignés face à l’attitude de Cyril Féraud. En effet, on peut dire que la séquence de l’émission était à la fois drôle mais aussi très gênante pour l’animateur de France 3 qui ne savait plus où se mettre…