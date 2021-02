Cyril Hanouna (A prendre ou à laisser) : images choquantes, une danse très sensuelle de la part de cette candidate pour l’animateur qui n’en revient pas !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains candidats de l’émission A prendre ou à laisser qui est diffusée tous les jours sur C8 sont parfois beaucoup plus enthousiastes que d’autres. En effet, certains d’entre eux sont prêts à vraiment tout pour faire parler d’eux, même si parfois cela ne plaît pas aux autorités chargées de surveiller ce qui se fait à l’antenne.

En effet, l’émission A prendre ou à laisser est diffusée à une heure de très grande écoute et certaines images ne passent pas ! Mais l’animateur Cyril Hanouna n’a pas peur des représailles et des images parfois très choquantes sont diffusées dans son émission Touche Pas à Mon Poste ou encore A Prendre ou à Laisser, qui font toutes les deux de gros cartons sur C8 quand elles sont diffusées.

Mickaël accepte l'offre et il a bien fait car il avait 5 euros dans sa boite 🎉 Merci d'avoir suivi #APOAL ! On se retrouve demain avec @Cyrilhanouna 😉 Tout de suite, #TPMP ! pic.twitter.com/KzwEussKAi — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) February 2, 2021

A Prendre ou à Laisser : les candidats de l’émission veulent faire parler d’eux à tout prix et n’hésitent pas à se dévoiler !

Tout comme c’est le cas pour certaines personnalités publiques, certains candidats des émissions de télévision sont vraiment prêts à tout pour faire parler d’eux, même s’ils doivent prendre parfois des risques inconsidérés, et c’est ce que l’on a pu voir dernièrement sur le plateau de l’émission A Prendre ou à Laisser avec une candidate qui n’a vraiment pas froid aux yeux.

L’animateur Cyril Hanouna est en effet sollicité de toutes parts, et pour toutes celles et ceux qui voudraient le voir ému pour des moments uniques partagés avec lui, chacun à sa propre méthode. Et c’est hier soir que l’on a pu entendre parler d’une candidate qui a fait quelque chose sur le plateau de l’émission qui ne s’était jusque-là jamais vu !

Elle a en effet fait une danse très sensuelle et personne ne pensait que celle-ci allait faire autant d’effet à l’animateur Cyril Hanouna ainsi qu’à tous les internautes qui ne pensaient pas pouvoir voir de telles images sur C8 à une heure de grande écoute.

C’est en effet la candidate Anaïs, que certains ont pu d’ores et déjà voir, qui a réalisé une danse très sensuelle pour l’animateur. Mais est-ce que le pari a été réussi ?

Ce soir, on va encore kiffer avec nos danseurs de #APOAL 🎉 RDV avec @Cyrilhanouna dès 18h10 pour une nouvelle semaine de ouf 😉 pic.twitter.com/4ZR6iskmqA — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) February 1, 2021

Cyril Hanouna : pendant l’émission d’A Prendre ou à Laisser, cette candidate est prête à tout pour se dévoiler à l’animateur !

C’est une nouvelle assez incroyable que l’on a pu voir sur le plateau d’A Prendre ou à Laisser en ce début de semaine, avec la candidate Anaïs qui a tout fait pour pouvoir impressioner Cyril Hanouna, l’animateur phare de Touche Pas à Mon Poste. En effet, alors que nous vivons actuellement une période difficile, la jeune femme a voulu donner envie aux français de faire la fête, et on peut dire que c’est réussi !

Comme vous avez pu sans doute le voir dans les différentes images diffusées à l’antenne, la candidate n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à faire une entrée assez dingue sur le plateau de l’émission A Prendre ou à Laisser.

En dansant avec des jambes écartées sur sa chaise, la candidate Anaïs n’a laissé personne indifférent en dévoilant ses longues jambes et en mettant en avant sa robe qui est très courte. Cyril Hanouna a vraiment été conquis par la candidate, il ne s’attendait pas à une telle dans sur le plateau de son émission !