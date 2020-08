Cyril Hanouna : après son accident, l’animateur profite de ses vacances entouré de nombreuses célébrités !

L’accident de vélo qu’a subi Cyril Hanouna

Cyril Hanouna fêtera bientôt ses 46 printemps.

Plus jeune, bien que son père souhaite qu’il devienne un jour médecin, il préfère faire le cancre. Il fait alors la plupart des petits boulots possibles dans le monde du showbiz. Dans les galères qu’il rencontre, il peut compter sur le grand soutien d’Emilie. Emilie et lui auront ensemble deux enfants: Bianca et Lino. Avec l’aide, les conseils et le soutien constant que sa compagne lui donne, il passe d’émission en émission et de chaîne en chaîne. C’est en 2010 qu’il fonde H2o, sa société de production. En 2015, c’est grâce à ses talents de négociation qu’il réussit à arracher un énorme contrat avec Vincent Bolloré.

L’émission « Touche pas à mon poste! » est celle pour laquelle il est le plus connu. Cette émission se focalise sur la nouveauté de la télévision et des médias. De 2010 à 2012, elle est diffusée sur France 4 pour être retransmise sur D8, en 2012, qui sera ensuite renommée C8.

Durant ces vacances d’été, le vendredi 24 juillet 2020, Cyril Hanouna a communiqué à ses fans une mauvaise nouvelle. Il a déclaré sur ses réseaux sociaux avoir fait une importante chute alors qu’il roulait en vélo. Ces fans l’encouragent de leur mieux. Alors que lui et ses fans craignaient le pire après cette chute, arrivé à l’hôpital, il a su que ce n’était pas si grave. Il devra quand même se passer du bras touché pendant quelques semaines. Environ 4 semaines ou 6, car on lui a mis une attelle. Pour l’animateur, cet accident le privera de ses sports préférés tels que le foot, le tennis, la boxe et la pétanque. Néanmoins, ce n’est pas la peine de s’en faire pour sa forme physique. À la place de tout ça il se met à la marche, d’ailleurs il commence avec 20km pour son premier jour.

Des vacances avec plusieurs autres personnalités publiques

Beaucoup peuvent être jaloux de Cyril Hanouna ou veulent bien être à sa place. Effectivement, il passe des vacances avec Kev Adams, un humoriste et acteur connu. Il entretient une bonne relation avec Cyril Hanouna. Il y a également Franck Dubosc qui est aussi humoriste et acteur mais également réalisateur français. Ensuite, il y aussi Oli, le frère de Bigflo (absent) qui sont des rappeurs français qui sont souvent loin des stéréotypes que l’on fait des rappeurs. Et enfin, Stanislas Wawrinka le tennisman suisse. Ces vacances avec ces stars lui remontent sûrement le moral après l’accident qu’il a subit dernièrement. Cet accident a assurément contrecarré ses projets pour l’été, ce qui doit plus ou moins le déprimer. Avoir un poignet cassé ne l’aidera sûrement pas à effectuer comme il faut les projets qu’il avait prévu.

Par ailleurs, Cyril Hanouna est à un virage de sa carrière. À la prochaine rentrée, il pourra avoir confiance en la présence de nombreuses nouvelles têtes dans son émission Touche pas à mon poste. Parmi elles on peut citer: le journaliste Thomas Villechaize, l’ancien pensionnaire de la Star Academy Jean-Pascal Lacoste, l’animateur Patrice Laffont ou encore l’humoriste Booder. À côtes de ces nouveaux arrivants, quelques titulaires de l’émission resteront toujours présents. Parmi eux Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi ou Jean-Michel Maire.

En même temps que Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna sera aussi à la tête du jeu « À prendre ou à laisser », dont il a dernièrement récupéré la présentation. Il a fait savoir à ses abonnés sur Instagram que la saison à venir se montrera remplie de bons nombres d’enjeux.