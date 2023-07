Cyril Hanouna au plus mal et « meurtri », il prend la parole et balance sur les réseaux sociaux !

On peut dire que l'animateur de TPMP n'a pas froid aux yeux, et peut prendre la parole sur des sujets de société qui peuvent très bien diviser...

Consulter Masquer le sommaire Cyril Hanouna prend la parole sur un sujet très délicat…

Complètement dépité, Cyril Hanouna fait une terrible annonce sur les réseaux sociaux…

Une situation qui devient inacceptable pour beaucoup de monde…

Une fois de plus, et alors que la saison de Touche Pas à Mon Poste a pu arriver à son terme, c'est bel et bien sur les réseaux sociaux que le fameux animateur a décidé de prendre la parole une bonne fois pour toutes pour dire tout ce qu'il pouvait avoir sur le cœur.

En effet, comme on pouvait s'en douter, on a pu voir que le fameux animateur de C8 n'a pas hésité à prendre la parole quand il a pu apprendre une terrible nouvelle…

À lire Lidl se lance dans un nouveau produit qui va bouleverser la cuisine !

Cyril Hanouna prend la parole sur un sujet très délicat…

Il faut bien le dire, ces toutes dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, ont été assez denses en france !

Avec de plus en plus de personnes en France qui peuvent vivre des moments assez difficiles, notamment avec l'inflation qui n'a pas fini de faire parler d'elle, on se doute bien que Cyril Hanouna va pouvoir une fois de plus prendre la parole sur un sujet d'actualité et qui reste assez brulant.

Si on se doutait bien que l'animateur pouvait parfois rester de marbre face à des déclarations assez difficiles qu'il a pu entendre par le passé en ce qui le concerne, il a décidé de sortir du silence pour une fois, et on peut dire que sa communauté a pu trouver un Cyril Hanouna plus meurtri que jamais…

En effet, avec de plus en plus de messages tous plus bouleversants les uns que les autres, Cyril Hanouna n'a pas hésité une seule seconde à bouleverser complètement le programme de ses vacances pour dire ce qu'il pouvait ressentir face à un sujet d'actualité dont vous avez pu entendre parler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Avec tout ce qu'il se passe, je suis tellement triste et meurtri.

Complètement dépité, Cyril Hanouna fait une terrible annonce sur les réseaux sociaux…

Bien évidemment, ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna peut faire une annonce assez troublante sur la toile, mais cette fois-ci, c'est avec une très grande et vive émotion que l'on a pu entendre parler du fameux animateur et producteur, il faut bien se l'avouer…

À lire Foire aux vins : vous allez devenir fou en voyant ces promotions chez Lidl, il n’y en aura pas pour tout le monde !

En effet, comme vous allez le voir, Cyril Hanouna n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est une fois de plus sur Twitter, le réseau social d'Elon Musk, que l'animateur et producteur a décidé de dire haut et fort ce qu'il avait sur le cœur.

Le dialogue est rompu. La peine est immense.

S'adressant ainsi à des millions d'abonnés sur la toile, il a pu évoquer un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre, notamment face à la mort de Nahel, 17 ans, qui a pu malheureusement mourir dans des conditions assez tragiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C8 (@c8lachaine)

En revanche, personne n'aurait pu imaginer que Cyril Hanouna, le célèbre animateur de Touche Pas à Mon Poste, allait pouvoir communiquer sur le sujet et dire haut et fort ce qu'il pouvait avoir sur le cœur…

Vous me manquez déjà bcp. Avec tout ce qui se passe je suis tellement triste et meurtri. Le dialogue est rompu. La peine est immense. Il faut renouer le dialogue pour arrêter cette spirale dramatique. Je me sens loin de vous. Et je me rends compte comme je suis mal loin de vous❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 2, 2023

Une situation qui devient inacceptable pour beaucoup de monde…

Alors que les dernières émeutes que la France a pu connaître ces derniers jours, on a pu voir que Cyril Hanouna n'a pas hésité une seule seconde à dire qu'il avait été également touché par cette situation.

Il faut renouer le dialogue pour arrêter cette spirale dramatique. Je me sens loin de vous. Et je me rends compte comme je suis mal loin de vous

Par ailleurs, il faut voir que les réactions des personnalités sont encore assez nombreuses sur les réseaux sociaux ! On a pu voir, notamment, le célèbre footballeur Kylian Mbappé prendre la parole à ce sujet, mais aussi le musicien DJ Snake qui a clairement adressé ses pensées au petit Nahel…

À lire Koh Lanta en danger, une grosse arnaque vise les potentiels participants et fait un carnage chez les victimes !