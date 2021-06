Cyril Hanouna aux présidentielles 2022 : il balance tout sur son implication dans les prochaines élections

Les élections présidentielles de 2022 sont bientôt là en France, et chaque jour on peut d’ailleurs entendre de nouvelles déclarations complètement dingues concernant de potentiels candidats à cette élection qui devrait faire parler d’elle bien plus qu’on ne le croit. À l’heure où de plus en plus de français se trouvent être dans une situation complètement catastrophique, notamment suite à la crise économique sans précédent, mais également avec la crise sanitaire liée au coronavirus, on a pu découvrir que dans certains cas de figure, la situation allait être bien plus compliquée que ce que l’on pourrait croire.

Par le passé, on se souvient notamment de sondages vraiment alarmants du point de vue du président de la République, Emmanuel Macron. Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias, le chef de l’État est sans cesse critiqué de toutes parts et cela pourrait bien lui desservir pour les prochaines élections, notamment s’il souhaite se présenter à un nouveau mandat comme le pensent de plus en plus de français sur les réseaux sociaux ainsi que dans les sondages.

Toutefois, tout le monde a également pu être surpris de voir que Cyril Hanouna, l’animateur mythique de Touche pas à mon poste, allait pouvoir s’impliquer dans cette nouvelle campagne présidentielle que l’on a toutes et tous hâte de voir débuter dans les prochains mois.

Cyril Hanouna impliqué dans les prochaines élections présidentielles : il fait une proposition choquante

On sait que l’animateur de l’émission TPMP sur C8 n’a pas froid aux yeux, néanmoins personne n’aurait pu être en mesure de voir que certains hommes et femmes politiques auraient pu faire appel à ses services pour les prochaines élections présidentielles. On a en effet pu voir Marlène Schiappa évoquer l’idée d’un débat politique animée par la star de la chaîne C8. Si pour le moment, rien n’aurait été acté, il se trouve que les rumeurs sont de plus en plus nombreuses en ce qui concerne l’animateur de la chaîne.

En effet, on a pu lire dans les colonnes du journal Le Figaro que Cyril Hanouna aurait un grand projet pour les prochaines élections présidentielles, et on peut dire que celui-ci risque de faire vraiment beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, il se pourrait bien que l’animateur décide de créer une nouvelle émission politique autour des prochaines élections présidentielles. Dans celle-ci on pourrait voire même les candidats de la prochaine élection présidentielle débattre en plein direct, avec potentiellement certains chroniqueurs de son émission Balance ton post, que l’on pouvait retrouver le jeudi cette année.

Cyril Hanouna : bientôt en compagnie d’Emmanuel Macron ?

Tout le monde se souvient encore des fameuses images de Cyril Hanouna avec Emmanuel Macron : l’animateur n’avait pas hésité une seule seconde à aller rencontrer le président de la république, qui était alors à ce moment là seulement candidat aux élections présidentielles. Il n’avait pas hésité à souhaiter un bon anniversaire à ce dernier à l’occasion de la 1000ème émission en direct de Touche Pas à Mon Poste.