Cyril Hanouna complètement furieux contre Léa Salamé, il balance tout en plein direct

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cyril Hanouna ne garde pas sa langue dans sa poche bien longtemps, et il a pu le prouver une nouvelle fois avec une déclaration assez choquante concernant une journaliste mythique Léa Salamé qu’il a pu violemment critiquer. En effet, dans la toute dernière émission de Touche pas à mon poste, l’animateur de C8 ne s’est clairement pas privé pour pouvoir dire tout ce qu’il pensait de la journaliste de radio.

Malheureusement, cela n’a pas du tout fait plaisir à toutes celles et ceux qui peuvent le suivre sur les réseaux sociaux, et ils ont ainsi pu le faire savoir avec des remarques assez violentes, comme certains ont pu le voir déjà. Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Cyril Hanouna et celui-ci a d’ores et déjà pu faire d’autres dérapages par le passé. En effet, ce dernier a pu récemment critiquer l’émission Les Z’amours qui s’arrêtera prochainement sur France 2. Il n’a clairement pas hésité une seconde à dire haut et fort que l’émission était bien trop vulgaire de nos jours.

On peut dire également que Cyril Hanouna est aussi très critique envers ses anciens chroniqueurs, notamment avec Jean-Luc Lemoine. L’animateur n’a en effet pas hésité à critiquer l’humoriste pour son émission sur France 3, où il a pu rire de ses audiences qui sont pourtant de qualité. Ce dernier ne s’est pas privé pour pouvoir réagir suite aux déclarations de Cyril Hanouna, avec un message assez cinglant de la part de Jean-Luc Lemoine.

Cyril Hanouna n’apprécie pas du tout Léa Salamé et il le fait clairement savoir avec une mauvaise blague…

Alors que les langues se délient de plus en plus dans le domaine du journalisme, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que Cyril Hanouna aurait pu être aussi violent contre sa collègue journaliste Léa Salamé. Il n’a pas du tout apprécié sa dernière interview, et il a pu le faire savoir devant des millions de téléspectateurs sur C8 où il n’a pas du tout été tendre, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans un message assez troublant en plein direct, il n’a clairement pas hésité à dire que Léa Salamé était une journaliste comme lui était « boucher ».

Une grosse attaque que les plus grands fans de Léa Salamé n’ont pas du tout apprécié, c’est le moins que l’on puisse dire. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de tacles assez violents contre Cyril Hanouna qui ne manquent pas. En effet, il se trouve que la journaliste est très appréciée et très suivie sur les réseaux sociaux, et certains n’ont clairement pas hésité une seule seconde à dire haut et fort que Cyril Hanouna n’était pas légitime à juger le travail de Léa Salamé, qui se concentre essentiellement sur des interviews politiques, bien que l’intervention de Cyril Hanouna ait concerné l’interview du rappeur Booba.

Cyril Hanouna critique toute la radio France Inter avec un message choquant

En plus de critiquer violemment la journaliste, il se trouve que Cyril Hanouna ne s’est pas privé non plus pour pouvoir critiquer aussi toute la radio France Inter. En effet, il a clairement déclaré que la seule chose qu’il appréciait sur cette radio était le fait qu’il n’y ait pas de pub : de quoi faire grincer des dents aux fans !