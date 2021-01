Cyril Hanouna dépasse les bornes dans TPMP ? Une parodie contre Arthur ne passe pas

Vous savez sans doute que Cyril Hanouna et Arthur n’ont pas une entente merveilleuse. Cela serait même difficile pour les amis qu’ils peuvent avoir en commun, car ils sont finalement entre les deux présentateurs comme il a pu le préciser dans son émission du 6 janvier. Vous savez sans doute qu’Arthur est aux commandes du programme de District Z et le présentateur de TPMP a proposé une parodie qui simule notamment l’élimination du personnage principal. Il s’est d’ailleurs inspiré d’un film à succès porté par Belmondo à savoir le professionnel. Si la parodie a été appréciée par certains internautes, elle n’a clairement pas été du goût de TF1.

Découvrez en exclusivité la nouvelle série de TF1 😂 #TPMP pic.twitter.com/gMdfl5cU61 — TPMP (@TPMP) January 4, 2021

Que se passe-t-il après la parodie de Cyril Hanouna ?

Cyril Hanouna a pu soutenir District Z en précisant que le programme était finalement mieux que Boyard Land, mais clairement en dessous du niveau de Koh Lanta. Depuis la diffusion sur TF1, les chroniqueurs tentent de comprendre l’intérêt de ce programme, mais à chaque fois les avis sont mitigés et parfois assez violents. Cyril Hanouna a donc décidé de proposer une parodie il y a quelques jours en s’inspirant notamment du film de Belmondo.

Si vous ne connaissez pas cette production, vous ne saurez pas forcément pourquoi la polémique a vu le jour .

. La parodie s’arrête brusquement alors qu’on voit une personne de dos.

Par contre, si vous connaissez la suite, vous savez sans doute que Belmondo décède dans le film et il est abattu à ce moment.

Bien sûr, C8 ne montre pas le décès fictif d’Arthur, mais il reste supposé, ce qui a entraîné une vive polémique sur les réseaux sociaux.

De plus, dans cette parodie, Cyril Hanouna empruntait l’allure d’Ara Aprikian, ce qui n’a pas non plus été du goût de la chaîne première. Des internautes n’ont pas hésité à pointer du doigt le présentateur de TPMP en affirmant qu’il avait clairement dépassé les bornes avec cette parodie. La colère a donc rythmé les réseaux sociaux et TV Mag a pu notamment recueillir quelques réactions de la part de TF1. La chaîne semble attachée au droit à la parodie, mais les collaborateurs et les salariés ne doivent pas faire l’objet d’injures, de menaces ou encore de harcèlement. Au vu des avertissements, TF1 espère que Cyril Hanouna pourra changer de comportement.

La fin des actes de harcèlement ?

Dans cette déclaration, le groupe précise qu’il espère clairement que le présentateur cessera tous les actes de harcèlements caractérisés. Ce n’est pas la première fois qu’une telle chaîne pointe du doigt le comportement des chroniqueurs ou du présentateur. Il y a quelques semaines, M6 avait aussi partagé un communiqué de presse dans laquelle elle partageait sa colère contre les injures. En effet, certains animateurs, et même la présentatrice Karine Le Marchand étaient la cible répétée de critiques.

Marie-Sophie Lacarrau cartonne, les détails incroyables sur la séparation de Kim Kardashian et Kanye West, Baba répond à TF1 après un coup de pression, un boulanger, en grève de la faim pour défendre son apprenti menacé d'expulsion, témoigne… revivez le #TPMP du 6 janvier ⬇️ — TPMP (@TPMP) January 7, 2021

En ce qui concerne Arthur, il n’a pas réagi à cette polémique, mais Cyril Hanouna a-t-il été trop loin ? Lors de l’émission du 6 janvier, les chroniqueurs ont pu débattre de cette situation notamment en précisant qu’il s’agissait d’une parodie et qu’il existe en réalité deux fins à ce film. Dans la première Belmondo décède et dans l’autre, il a l’occasion de vivre. Dans tous les cas, la parodie ne fait pas l’unanimité, mais pourrait-il être la cible d’autres pressions ou d’avertissements ? Pour Cyril Hanouna, depuis qu’il a renoué avec des audiences assez sympathiques, il semble être attaqué. Il faudra donc patienter pour savoir si cette affaire prend de l’ampleur dans les prochaines semaines.