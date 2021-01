Cyril Hanouna dérape en direct face à un invité, la remarque a été assez spéciale

Dans l’émission du 19 janvier, Cyril Hanouna recevait un jeune homme qui a participé à une émission de télé-réalité alors qu’il était policier. Alors qu’il est face à un ancien collaborateur du RAID, ses propos ne semblent pas faire l’unanimité. Cyril Hanouna comprend rapidement que le jeune homme prénommé Zoubir ne souhaite plus faire partie pour diverses raisons de la police. Il a d’ailleurs partagé quelques vidéos sur TikTok qui n’auraient pas été appréciées par sa hiérarchie. L’invité tente de s’expliquer et le présentateur de TPMP partage une remarque en direct.

Vous avez juste envie de Ken selon Cyril Hanouna

Si vous connaissez les mots utilisés par la jeunesse d’aujourd’hui, vous savez sans doute que le présentateur estime que l’invité a une seule envie, celle d’avoir des relations sexuelles. Zoubir a notamment pu participer à Princes et Princesses de l’Amour, une émission diffusée sur W9, mais le jeune homme fait couler beaucoup d’encre. Il a tenté d’expliquer sa situation en affirmant qu’il avait pris un congé sans solde l’année dernière pour identifier d’autres pistes pour le travail.

Il a donc passé des castings notamment pour la télé-réalité sans avoir de réponses dans l’immédiat .

. Le coronavirus a ensuite pris de l’ampleur et il a été contraint de trouver un emploi alimentaire pour se nourrir.

Il décide donc de retourner dans le monde de la police, mais ses demandes permettent d’avoir une place dans la télé-réalité.

Il décide alors de concrétiser son rêve sans, forcément, en parler à sa hiérarchie, ce qui est donc une faute dans le milieu.

Les chroniqueurs ne comprennent pas forcément son souhait actuel alors qu’il avait une bonne place dans la police. Il explique qu’il a pu voir des comportements qui ne répondaient plus à ses attentes et il y avait selon lui du racisme. C’est aussi pour cette raison qu’il aurait décidé de se pencher vers d’autres secteurs. En plein direct, Cyril Hanouna lance alors cette remarque qui a fait réagir les réseaux sociaux, car certains ont pensé qu’elle était déplacée, d’autres n’ont pas compris le comportement de Zoubir qui fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours.

Comprenez-vous que Zoubir, candidat de télé-réalité et policier, soit sur la sellette ? #TPMP — TPMP (@TPMP) January 19, 2021

Les rires s’expriment chez les chroniqueurs

Après cette phrase, Zoubir semble un peu mal à l’aise et il ne sait pas forcément ce qu’il peut répondre. Il estime qu’il n’a pas la possibilité d’apporter une réponse puisque sa hiérarchie pourrait vraiment causer des problèmes. Le fou rire a tout de même été général sur le plateau et l’affaire s’est terminée avec les volontés de Zoubir. Ce dernier voudrait réellement quitter le monde de la police pour se diriger vers la télévision. Cyril Hanouna lui a promis de le rencontrer puisqu’il apprécie considérablement son statut. Il faudra donc patienter pour savoir si Zoubir pourrait rejoindre éventuellement la bande des chroniqueurs et ce ne serait pas la première fois.

De nombreuses personnes ont pu défiler autour de la table et, si certains chroniqueurs sont fidèles, d’autres ont rapidement tourné les talons vers un autre monde. Il y a donc de grandes chances pour que vous croisiez Zoubir notamment dans le monde de la télé-réalité, mais il doit dans un premier temps se frotter à sa hiérarchie puisqu’il a commis une faute et il ne peut apparemment pas démissionner, car il devrait payer dans ce cas de figure 12000 euros, il ne possède donc pas cet argent. Cyril Hanouna pourra peut-être proposer un avenir à ce jeune homme.

Dans tous les cas, il a été au coeur d’un vrai débat hier au soir sur la chaîne C8.