Cyril Hanouna en couple avec Steevy Boulay : ce rêve très particulier du chroniqueur gêne l’animateur

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, Steevy Boulay, allait pouvoir prendre la parole au sujet d’un énorme scandale dans l’émission. En effet, on savait d’ores et déjà que le chroniqueur n’avait pas sa langue dans sa poche, comme on a pu le voir dans le passé dans ses interventions dans l’émission de téléréalité Loft Story, ou encore dans les Grosses Têtes sur RTL aux côtés de Laurent Ruquier.

Mais cette fois-ci, il se pourrait bien que le chroniqueur de TPMP soit allé beaucoup trop loin dans sa prise de parole et que cela ait des conséquences vraiment graves sur sa participation dans l’émission. En effet, avec l’anecdote que le chroniqueur a pu avoir l’occasion de raconter, les téléspectateurs ont été en partie très gênés, et certains d’entre eux ne souhaitent plus le voir à l’antenne.

Steevy Boulay intrigue les téléspectateurs avec un salaire juteux en perspectives…

On ne compte plus le nombre de fois où Steevy Boulay, l’ancien candidat de Loft Story, a pu prendre la parole pour dévoiler des informations de son quotidien. Si son couple intrigue encore beaucoup de personnes, il se trouve que son salaire suscite aussi beaucoup d’intérêt de la part de certains téléspectateurs et auditeurs de la radio RTL.

On a en effet pu découvrir que le chroniqueur pouvait toucher une somme très importante pour chacune de ses participations à l’émission des Grosses Têtes de Laurent Ruquier. A l’heure où l’animateur de radio est dans la tourmente, cette nouvelle polémique autour de l’émission de radio mythique ne fait pas du tout une bonne publicité au chroniqueur ni à l’animateur !

Depuis, l’ancien candidat de Loft Story a été recruté par Cyril Hanouna pour pouvoir participer à l’émission Touche Pas à Mon Poste, et malheureusement on ne cesse de voir des interrogations de la part des téléspectateurs et des internautes. En effet, nous avons pu lire les rumeurs les plus folles au sujet du salaire potentiel de Steevy Boulay pour ses diverses participations à TPMP. En revanche, pour le moment, aucune information n’a été confirmée par le chroniqueur ni par l’animateur.

Toutefois, Steevy Boulay ne cesse de faire parler de lui sur bien d’autres sujets, et notamment sur un rêve qu’il a pu avoir l’occasion de faire ces derniers jours, qu’il n’a pas hésité à raconter à l’antenne !

Steevy Boulay se rêve avec Cyril Hanouna, un moment très gênant pour l’animateur

C’est une nouvelle séquence que Cyril Hanouna ne s’imaginait pas vivre que l’on a pu découvrir dans Touche Pas à Mon Poste ces derniers jours. En effet, il se trouve que Steevy Boulay ne s’est pas privé pour raconter un rêve très osé qu’il a pu faire avec Cyril Hanouna.

Il a raconté en effet qu’il a rêvé plusieurs fois à Cyril Hanouna, et que les deux protagonistes s’étaient même embrassés juste avant de mourir. Il a toutefois ajouté qu’il ne pouvait pas tout raconter, bien que l’on n’en sache pas les raisons exactes : peut être que les scènes qui suivaient n’étaient peut être pas entendables à une heure de grande écoute, mais nous ne pourrons malheureusement pas le savoir pour le moment !