Cyril Hanouna est-il victime de la cocaïne ? L’animateur met les points sur les « i »

Il faut savoir que le présentateur n’hésite pas à péter des câbles en direct sur le plateau de Touche pas à mon poste pour le plus grand bonheur des fans de ce programme. Toutefois, certains l’accusent d’être sous l’emprise de la drogue, ils sont donc nombreux à penser que Cyril Hanouna est accro à la cocaïne, mais il a décidé de remettre les pendules à l’heure. Si vous suivez le présentateur de TPMP, vous savez qu’il s’agit d’un sujet sensible et il n’hésite pas à s’exprimer.

Cyril Hanouna tacle les personnes qui répandent ces rumeurs

Le sujet de la drogue est important et Cyril Hanouna ne souhaite pas le prendre à la légère comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes de Public. En effet, il a pu constater que de nombreuses personnes pouvaient préciser qu’il était sous l’emprise de la cocaïne et les spéculations se répandent sur les réseaux sociaux comme Twitter.

Bravo pour votre parcours et je vous kiff de ouf @Nabilla et @ThomasVergara!! https://t.co/twHqsRsWN6 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) February 27, 2021

Cyril Hanouna ne se drogue pas et il ne prend pas de cocaïne, il est d’ailleurs agacé par toutes ces questions .

. Le présentateur estime qu’il est tout à fait possible de péter des câbles et d’être agité sans être sous l’emprise d’une drogue ou de l’alcool.

De ce fait, l’animateur préféré de C8 ne fume pas de cigarette et il n’a jamais fumé un seul joint de toute sa vie.

Il ne boit jamais un seul verre d’alcool, ce sont alors de fausses rumeurs qui se répandent sur les réseaux sociaux.

Cyril Hanouna montre qu’il est tout à fait possible de s’amuser avec des amis sans, forcément, avoir recours à l’alcool et à la drogue qui est interdite d’ailleurs. Vous savez désormais que les rumeurs qui se répandent sur le web sont fausses, le présentateur de TPMP ne prend pas de cocaïne et il n’est sous l’emprise d’aucune drogue, il s’agit seulement de sa personnalité. Il est vrai que parfois sa bonne humeur est communicative et, à la fin d’une journée difficile, il peut vous redonner le sourire.

Dans tous les cas, le présentateur ne prend pas ses questions à la légère, car il estime qu’on ne peut pas rigoler avec la drogue et l’alcool puisque cela peut engendrer des conséquences dramatiques pour les personnes accros, les proches…

🚨 Cyril Hanouna prend-t-il de la cocaïne ? Il crève l'abcès une bonne fois pour toute ! https://t.co/cHWadFcKqs pic.twitter.com/JxjQTFRnbI — Public Mag (@InsidePublic) February 24, 2021

Cyril Hanouna cible les internautes

Il est important de noter que les personnes susceptibles de répandre ces rumeurs sont considérées comme des « abrutis » puisqu’ils sont nombreux à illustrer la bonne humeur de Cyril Hanouna comme les « ravages de la coke », mais il a toutefois une réplique à leur adresser : « si un jour j’en trouve un devant moi, il va avoir les ravages dans sa gueule ». Vous êtes désormais au courant, le présentateur apprécié de C8 qui multiplie les records avec ses émissions ne fume pas, ne se drogue pas et ne boit pas d’alcool. Il précise également comme le rapporte le magazine qu’il est très sympa, mais il peut aussi être très nerveux dans certaines situations.

Cela ne fait donc pas rire Cyril Hanouna puisqu’il estime qu’on peut s’amuser sans être sous l’emprise de ces substances qui sont nuisibles. N’oublions pas que la consommation d’alcool et de drogues peut être à l’origine de problèmes de santé plus ou moins graves, d’une forte dépendance, d’accidents de la route… De nombreuses personnes perdent la vie toutes les années à cause de ces dérives, il est donc compréhensible que le sujet ne fasse clairement pas rire Cyril Hanouna. Ce dernier sera donc à l’antenne de C8 pour TPMP et il y a un petit changement cette semaine puisque le jeu des boîtes est mis de côté.