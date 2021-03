Cyril Hanouna est tombé dans un piège, la vidéo est publiée et fait un buzz incroyable, découvrez-la !

Avec les réseaux sociaux, les vidéos peuvent être partagées très rapidement d’un compte à un compte en l’espace de quelques minutes. Cyril Hanouna a donc été piégé par un certain Nam’s qui est connu pour être un Youtubeur. Ce dernier a décidé de mettre au point un prank qui consiste à réaliser une blague. La personne piégée n’est bien sûr pas mise au courant, sinon le concept perd tout son charme. Sur Internet, vous avez notamment pu découvrir de nombreuses vidéos de ce genre et à chaque fois, le succès est clairement au rendez-vous.

Le prank vise Cyril Hanouna et les internautes adorent !

Si certains pensent que Cyril Hanouna n’assume pas la vidéo, ils se trompent, car il a eu l’occasion de la publier lui-même sur son compte Instagram. C’est aussi pour cette raison qu’elle connaît un succès sans précédent, car la vidéo est clairement virale. Vous pouvez alors découvrir Cyril Hanouna et le jeune garçon qui semble être le roi du Prank. Pourtant, il est difficile de piéger l’animateur de Touche pas à mon Poste et l’adepte de la Darka est souvent à l’origine de tous les scénarios.

Il suffit de se rappeler le scénario avec le chocolat qui avait clairement été apprécié pendant de longues semaines.

. Cyril Hanouna n’avait pas hésité à réaliser cette blague à maintes reprises pour le plus grand bonheur des internautes.

Les chroniqueurs avaient tenté de se venger, mais le succès n’avait pas été celui escompté.

Le Youtubeur Nam’s a donc tenté d’être ému alors qu’il était face à Cyril Hanouna, vous pouvez constater qu’il simule parfaitement la peine.

La rencontre avec l’animateur de Touche pas à Mon poste semble être rythmée par les émotions et Cyril Hanouna semble assez désappointé face à ce jeune homme en larmes. Bien sûr, l’animateur ne comprend pas immédiatement la raison de cette vive émotion et le piège s’est alors refermé sur lui pour le plus grand bonheur des internautes. Toutefois, Cyril Hanouna avait clairement peur que le fan soit victime d’un malaise alors qu’il était face à son idole apparemment.

La blague a donc été appréciée sur les réseaux sociaux, car l’animateur n’est pas souvent piégé puisqu’il est le roi de la bague. Au sein de son émission, certains ont bien sûr tenté l’expérience comme Benjamin Castaldi, mais les pièges se referment souvent sur eux.

Une revanche de Cyril Hanouna ?

Vous savez sans doute si vous regardez Touche pas à mon Poste que Cyril Hanouna est très joueur et il adore les blagues. S’il a été victime d’un piège, il y a de grandes chances pour qu’il opte pour une riposte sympathique. Il faudra donc surveiller les réseaux sociaux pour savoir si une vidéo de ce genre voit le jour. Vous pouvez la découvrir un peu partout notamment via le compte Instagram de Cyril Hanouna qui a pu la relayer via sa story. Si au cours du week-end, il est peu présent, il n’hésite pas à communiquer la veille de son retour sur le plateau.

Avec ses émissions comme A prendre ou à laisser et Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est largement apprécié. Avec Balance Ton Post, il traite aussi des sujets d’actualité qui ont fait le buzz ces dernières semaines que ce soit par rapport à un mouvement ou encore la campagne de la vaccination en France contre la Covid-19. N’oublions pas que vous pouvez retrouver tout au long de la semaine Cyril Hanouna puisqu’il prend les commandes en fin de journée de C8.