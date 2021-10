Cyril Hanouna et Émilie se séparent, l’animateur se confie dans l’émission « Touche pas à mon poste » !

Cyril Hanouna semble ne pas être dans son assiette. L’animateur de TPMP généralement discret sur sa vie personnelle fait cette fois de lourdes confidences sur sa vie amoureuse. Il a révélé être célibataire, car il ne partage plus la vie de sa belle Émilie. Triste moment pour Cyril.

View this post on Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Cyril Hanouna, célibataire, il en parle

L’animateur de l’émission « Touche pas à mon poste » et sa bien-aimée Émilie, c’est sont séparés. Visiblement, l’homme qui enchaînait les conquêtes, autrefois, s’est beaucoup plus assagi. Il promet effectivement d’avoir changé. Une affirmation que ses chroniqueurs semblent ne pas vraiment croire. Suite à l’intervention de Mattieu Delormeau, il affirme « Là, je suis célibataire actuellement ».

En effet, Émilie et Cyril Hanouna ont vécu pendant de nombreuses années, une histoire d’amour très passionnante. Bien que l’homme évoque souvent ses enfants à l’antenne, il parle cependant très rarement de sa vie sentimentale. Il fait donc l’exception cette fois et profite pour dévoiler sa rupture.

Il affirme également << Par respect pour toutes les personnes qui ont été avec moi, je reste célibataire au moins pendant deux ans >>. Il paraît bien sincère à propos, mais c’est aussi visiblement une manière détournée pour lui d’évoquer sa compagne et ses enfants. Pas très abattu, on espère que le jeune rencontrera la belle dulcinée avec qui il partagera le reste de sa vie. Et ce, très bientôt.

Tout porte à croire tout de même que Cyril n’est pas encore prêt à se lancer dans une nouvelle idylle amoureuse. Malgré l’insistance des chroniques, Cyril n’a pas fait plus de révélations sur sa vie privée.

Cyril Hanouna, le célibataire le plus en vue du moment

Suite à la révélation de sa rupture avec la mère de ses enfants, Matthieu Delormeau fait quelques remarques. Il affirme << Vous devez être le célibataire le plus en vue : jeune, beau, qui a une émission télé…) >>.

À Cyril Hanouna de répliquer en soulignant : « Je rappelle la phase que je dis toujours : Je n’ai pas de zizi ».

View this post on Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Cyril Hanouna, sa vie professionnelle

Cyril Hanouna est un célèbre chroniqueur, acteur, scénariste et humoriste. Principalement reconnu comme animateur de Touche pas mon poste, le bel homme semble posséder plus d’une corde à son arc.

Il est invité le 9 février 2016 sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel plus précisément sur France 3. Il co-anime, par la suite dans le mois de juin, La Très Grosse Émission avec Dominique. Et ce, en prime-time sur Canal+.

Cyril Hanouna ne s’en arrête pas là et lance le défi du plus long direct de la télévision française. Ce qui s’est fait en octobre 2016 à 14 h sur C8, par l’intermédiaire du programme Les 13 h de Baba. Il anime également depuis 2018, le talk-show Balance ton post ! Il s’agit en réalité d’une émission de débats sur les actualités qui ont marqué la semaine et sur divers faits de société.

Le papa de Bianca a eu aussi la possibilité d’animer à la radio, l’émission Les Pieds dans le plat. Cela s’est fait entre 2013 et 2016 sur Europe 1.