Cyril Hanouna et son ex-femme font des révélations sur Touche pas à mon poste !

Avec Cyril Hanouna, il y a visiblement toujours de quoi rigoler et gagner de la bonne humeur. Cette fois, on assiste à un échange surréaliste entre l’animateur et son ex compagnon en direct de TPMP. C’était un coup du hasard, puisque Cyril Hanouna prévoyait plutôt de joindre son fils Lino. Le plus surprenant, c’est bien le surnom que lui attribut Émilie, la mère de ses deux enfants.

Un surnom hors du commun pour Cyril Hanouna

Cyril Hanouna était sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste ce lundi 18 octobre 2021. Il a débuté l’émission par un coup de téléphone qu’il lance à son fils Lino. La surprise était de taille, lorsque c’est son ex-femme qui décroche.

En effet, l’animateur a effectué cet appel pour une raison particulière. Il voulait prouver à ses chroniqueurs que son fils n’avait pas apprécié l’émission de Bernard Montiel sur RFM. À l’autre bout du fil, c’est Émilie qui décroche et répond « Oui HP ». Et ce, sans savoir qu’elle était sur haut-parleur.

Il faudrait noter que l’animateur semblait plutôt gêné. « Oui, comment ça ? Tu sais que je suis à l’antenne là ? » Interroge-t-il. Tout d’abord, Émilie a pensé automatiquement à une farce. Elle s’est exclamée ensuite « Attend, les gens ne demandent pas pourquoi je t’appelle HP ? ». C’est une réflexion qui a donné lieu à un petit moment de flottement, ce qui a beaucoup fait marrer le plateau.

Totalement déstabiliser par la situation Cyril Hanouna fini enfin par lâcher le morceau. Il affirme « Mon ex, avec qui on est restés très proches, elle m’appelle HP. C’est-à-dire Hôpital psychiatrique ». C’est une révélation qui n’a certainement pas manqué de faire marrer ses chroniqueurs. Ces derniers n’étaient pas pour autant étonnés.

Cyril Hanouna, un cœur à prendre

L’animateur est actuellement un cœur à prendre, d’après les révélations qu’il a faites le vendredi dernier sur TPMP. Cyril Hanouna et sa compagnon Émilie, ont vécu une histoire d’amour très discrète. Bien qu’il ait l’habitude d’évoquer ses enfants Bianca et Lino à l’antenne, il parait plus discret sur sa vie sentimentale.

En réalité, en fin de semaine, il a confié à ses chroniqueurs qu’il manquait vraiment de temps afin d’entretenir une relation. Il affirme « Je vous le dis, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le boulot. Boulot, boulot, boulot ». Elle ajoute « Par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l’instant vraiment, je reste célibataire ». « Deux ans de célibat » a-t-il poursuit.

Cyril Hanouna, sa carrière

Cyril Hanouna est un chroniqueur, acteur, scénariste et humoriste, né principalement à Paris en septembre 1974. En effet, Il a fait sa première apparition à la télévision française le 20 octobre 1989, dans le journal télévisé d’Antenne 2 à l’âge de 15 ans.

Il a réussi à obtenir son premier poste d’animateur télé sur la chaîne Comédie. Il coprésente, les deuxièmes et troisièmes saisons de La Grosse Émission. C’est de là que les humoristes comme Kad et Olivier, Jonathan Lambert ou Axelle Laffont ont émergé. Reconnu comme animateur de TPMP, Cyril Hanouna anime le talk-show Balance ton post, depuis septembre 2018.