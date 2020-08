Cyril Hanouna : il avoue avoir tourné une vidéo coquine ! Les téléspectateurs sous le choc !

Le présentateur star du PAF avait ainsi avoué avoir tourné une vidéo coquine : « Je l’ai fait une fois » avait-il déclaré, en précisant ne pas détenir la fameuse vidéo. Même si la rencontre s’était faite loin des caméras, elle avait tout de même réussi à faire le buzz !

L’histoire de cette fameuse vidéo

Gérard Depardieu avait ainsi réussi a soutiré cette information de taille au présentateur de C8 lorsqu’il expliquait ne pas voir l’intérêt du tournage d’une telle vidéo, sur quoi Hanouna répondait être d’accord sur un ton peu convaincant et peu convaincu, précisant tout de même que beaucoup de gens le lui demandaient ! Finalement, il admettra, poussé par la star française de cinéma, avoir tourné une ce genre de vidéo une fois tout en précisant ne pas avoir la vidéo, devançant ainsi les chroniqueurs de TPMP.

L’animateur, qui reste le plus souvent pudique sur sa vie privée, avait ce jour-là craqué face à Gérard Depardieu lors d’une interview de promotion de l’acteur. Après avoir posé quelques questions sur la carrière du comédien, Cyril Hanouna, en bon trublion de la télévision, a alors abordé des sujets plus intimes, jusqu’à la fameuse question de la vidéo. Et ce sont bien les réponses de l’animateur qui ont enflammé la toile ! Pour le plus grand bonheur de l’acteur qui en reste encore très amusé. Mais on ne peut pas dire la même chose des fans de Cyril Hanouna qui reste hantés par cette révélation choc …

Et ce n’est pas la première fois dans l’histoire de TPMP qu’un chroniqueur dévoile un aspect très intime de sa vie. Matthieu Delormeau avait par exemple évoqué le code qu’il envoyait à ses amis lorsque son partenaire était un « bon coup ».

Mais si les chroniqueurs de TPMP ne sont jamais avares d’anecdotes intimes, gênantes et bien croustillantes sur leurs collègues, Hanouna reste le premier à s’en amuser et n’est pas le dernier à en révéler !

Il avait d’ailleurs lancé hilare sur le plateau de TPMP vouloir faire une révélation. « Moi demain je vais vous révéler un truc. Il y a quelqu’un ici dans l’équipe qui a fait l’amour sur ce plateau. Il y a des choses qui se sont passées sur ce plateau, je vous jure que c’est vrai, j’ai les images » avait-il ainsi lancé le 19 juin 2019, pour la dernière de l’émission.

Et ce n’est pas tout !

Mais Cyril Hanouna n’est pas le seul à avouer avoir tourné une vidéo de ce type. Le chroniqueur de l’émission Matthieu Delormeau avait ainsi fait des confidences sur sa vie privée en 2015, en révélant avoir déjà tourné ce genre de film. Il avait ainsi dévoilé en novembre 2015 avoir déjà tourné une vidéo coquine.

Mais vous vous demandez certainement comment cette révélation est arrivée sur le tapis ? En effet, cette confidence choc n’est pas arrivée d’elle-même dans la discussion. A l’occasion d’un débat sur l’affaire Valbuena, Cyril Hanouna avait demandé aux chroniqueurs assis autour la table s’ils s’était déjà filmés en plein rapport. Ce à quoi le chroniqueur de C8, jamais avare de détails concernant sa vie privée, s’était empressé de répondre, très amusé « Je l’ai déjà fait ! ». Matthieu Delormeau avait également précisé avoir effacer la vidéo coquine. Personne ne fera donc chanter Matthieu Delormeau avec cette vidéo, au contraire de Matthieu Valbuena.