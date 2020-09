Cyril Hanouna : il décide d’interpeller Marine Le Pen en direct dans TPMP !

Cyril Hanouna appelle Marine Le Pen pour obtenir des explications

Bon nombres de politiciens ont déjà fait plus ou moins irruption sur le plateau de l’émission « Touche pas à mon poste ». En effet, cette incontournable émission diffusée sur C8 a récemment reçu les hommes et les femmes politiques les plus en vues, notamment Emmanuel Macron. En revanche, Marine le Pen, la candidate du Front national, avait déjà fait part de son souhait de ne pas apparaitre dans l’émission. Voilà un choix bien audacieux que Cyril Hanouna ne semble pas entendre de la même manière et pour preuve : le présentateur n’hésite pas à interpeller la politicienne en direct de Touche pas à mon poste.

Cyril Hanouna, la star de C8, a voulu éclaircir un point au sujet du refus de Marine Le Pen de venir faire un tour sur les plateaux de TMTP. Fidèle à lui-même, le présentateur est loin de faire les choses à moitié et le fait bien savoir à son public. La preuve est qu’il n’a pas hésité un seul instant à interpeller la politicienne en direct de son émission pour lui demander des explications sur son refus. Il faut dire que ce n’est pas la confiance qui manque au chroniqueur qui a déjà été face à d’innombrables personnalités.

Ce lundi 21 septembre donc, Cyril Hanouna a directement saisi son téléphone portable dans le but de contacter Marine Le Pen, en plein tournage sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste. Une décision qui a complètement cloué le public de rire, mais il n’est pas certain que la principale intéressée ait le même humour. Gonflé à bloc, Cyril Hanouna compose alors le numéro de téléphone de la présidente du Rassemblement National.

Marine Le Pen n’a pas décroché et préfère se faire toute petite

La pression monte très vite sur le plateau de TMTP lorsque Cyril Hanouna décide de composer le numéro de téléphone de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. En effet, le célèbre présentateur de l’émission culte de C8 n’envisage pas un seul instant de rester sur sa faim. Sa curiosité est à son comble, tout comme celle de l’audimat. Tous souhaitaient en apprendre davantage sur les propos de la politicienne et sur la raison de son refus d’apparaitre dans l’émission.

Cyril Hanouna a bien assuré aux téléspectateurs qu’il possédait le numéro de téléphone de Marine Le Pen. Il choisit donc de profiter du direct à la télévision pour la contacter et la recadrer au passage. Malheureusement pour l’animateur TV, il tombe sur le répondeur de l’intéressée alors qu’il avait mis son haut-parleur en marche pour démontrer qu’il n’était pas un mytho. Toutefois, le trublion du PAF n’en a pas pour autant démordu. En effet, il a laissé un gentil message vocal à la femme politique en la chambrant.

Comme à son accoutumée, le papa de Lino et Bianca a démarré avec une touche d’humour. « Allô, c’est le Pakistanais », a-t-il commencé par lâcher au répondeur de Marine Le Pen en guise d’introduction de son message. Il poursuit en indiquant : « C’est dommage, je voulais vous inviter dans les boîtes… il y a 300.000 euros à gagner ! » En entendant ces paroles, tous les chroniqueurs présents sur le plateau se sont mis à éclater de rire. Alors, Cyril Hanouna réitérera-t-il son appel ? La fille de Jean-Marie Le Pen décrochera-t-elle et donnera-t-elle enfin suite à la demande du présentateur ?

Il faut dire que l’on comprend bien que Marine Le Pen souhaite se faire toute petite, étant actuellement au cœur d’une polémique dans son parti pour avoir été recadrée à répétition suite à des excès de vitesse. Dans tous les cas, Cyril Hanouna réitère son invitation, rappelant à l’intéressée qu’elle sera toujours la bienvenue dans l’émission TMTP lorsqu’elle souhaitera y participer.