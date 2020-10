Cyril Hanouna : il embarrasse énormément Evelyne Thomas dans TPMP, c’est gênant !

Evelyne Thomas, l’animatrice française de 56 ans a été l’invité de Cyril Hanouna ce jeudi 22 octobre et les téléspectateurs de C8 ont eu droit à une bonne ambiance sur le plateau de TPMP. La journaliste ne s’attendait visiblement pas à ce type de spectacle lorsqu’elle est venue sur le plateau du talk-show de Cyril Hanouna.

Evelyne Thomas gênée sur le plateau de TPMP ce jeudi

Alors que le présentateur de Touche pas à mon poste n’a jamais caché son affection vis-à-vis de la journaliste, il semblait être déterminé à le prouver aux téléspectateurs de son émission ce jeudi. Il a toujours fait savoir au public que la célèbre animatrice serait sa journaliste préférée et ce fut encore l’occasion pour le mari d’Emilie de démontrer à quel point il tient à Evelyne Thomas. Le présentateur de TPMP a interrogé sa consœur sur la chaîne où elle aurait entamé sa carrière. Après avoir déclaré n’avoir pas de regret d’avoir quitté France 3 et même si cette chaîne compte beaucoup pour elle, d’autant plus que c’est où elle a fait ses premiers pas dans le journalisme, elle n’a pas manqué de préciser qu’elle est heureuse où elle est actuellement. Cette réponse n’a visiblement pas comblé la curiosité de celui qui se fait appeler Baba lorsqu’il lui pose la question de savoir si elle pouvait travailler à nouveau dans ce média.

Evelyne Thomas a répondu « Je ne pense pas qu’un patron de France Télévisions prenne le risque, je ne sais pas. Mais je suis très bien là où je suis ». Décidé à faire passer son message auprès de son animatrice favorite, qu’il souhaite revoir à France 3, Cyril Hanouna a même proposé d’appeler la responsable de France Télévisions en direct sur C8 et à Evelyne Thomas de s’écrier « Mais non, qu’est-ce que tu fais ? Tu fais pas ça ? ». Loin de s’arrêter là, le père de Lino et Bianca a répliqué « Je veux que tu ailles là-bas ! ». Ayant sorti son téléphone de sa poche, le présentateur de TPMP a passé un appel où il explique à la directrice des divertissements de France Télévisions, Alexandra Redde-Amiel « Je suis à la télé, je suis dans Touche pas à mon poste, je suis avec Evelyne Thomas, tu la veux ? ».

Cyril Hanouna décide d’appeler France 3 en direct et demande deux primes pour Evelyne Thomas

Cyril Hanouna qui semblait avoir préparé son jeu, a été bien reçu par cette dernière qui n’a pas hésité à demander de rencontrer Evelyne Thomas. Gênée par ce spectacle dont elle n’aurait jamais imaginé, l’animatrice de 56 ans s’est de nouveau exclamée « Non, non ! », mais le présentateur du talk-show de C8 est allé plus loin en demandant 2 primes pour Evelyne. Voulant faire bonne figure, Evelyne Thomas a fini par accepter de déjeuner avec la directrice de France 3 avant de préciser qu’elle aurait une exclusivité avec NRJ. Au cours de l’émission, l’ancienne journaliste de France 3 s’est lâché sur le plateau de TPMP en faisant quelques révélations. Appelée à rencontrer de nombreux anonymes dans le cadre de ses fonctions, Evelyne Thomas a révélé avoir eu une aventure avec un invité de l’une de ses émissions. Interrogée à ce sujet par son plus grand fan, la journaliste a avoué qu’elle avait vécu une idylle avec un intervenant de C’est mon choix.

Décidément, Cyril Hanouna et Evelyne Thomas sont des inséparables. On se souvient encore d’une scène étrange qui s’était produit en direct sur Chérie 25 il y a trois ans dans l’émission C’est mon choix présentée par Evelyne. Le mari d’Emilie était alors l’invité ce soir-là et les deux animateurs n’avaient pas hésité à s’embrasser sur le plateau. Ce spectacle avait eu lieu quelques semaines après que le présentateur de C8 ait sollicité la journaliste de 56 ans de présenter TPMP lors de la journée internationale des droits des femmes en 2017.