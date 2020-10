Cyril Hanouna lance un challenge #ProtegeTesPotes auquel il invite Emmanuel Macron !

L’hashtag #PTP, ProtegeTesPotes

Pour la lutte contre la propagation du Covid-19, le célèbre animateur de C8 apporte sa contribution. Dans une vidéo qu’il a publié sur Twitter, il lance un défi à tout le monde et même au chef de l’Etat français, Emmanuel Macron.

Le nombre de nouveaux cas infectés par le virus a rapidement augmenté au cours des deux semaines précédentes. Pour éviter un nouveau débordement, le gouvernement a renforcé les règles sanitaires. Conscient que cette guerre concerne chacun, Cyril Hanouna a décidé de s’y engager. Le samedi 26 septembre dernier, il a partagé une vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Cyril a interpellé ses nombreux fans ainsi que quelques personnalités influentes. Sans la moindre hésitation, il est allé jusqu’à mentionner le président de la République française.

Au début de l’enregistrement, le présentateur de l’émission culte Touche pas à mon poste a commencé par reproduire quelques figures ressemblant aux Katas d’arts martiaux. Selon lui, ces gestes pourraient servir à faire respecter la règle de distanciation sociale. Ensuite, Cyril Hanouna a fait appel à la solidarité. Notamment, il a lancé un défi qu’il a nommé #PTP ou ProtegeTesPotes, auquel il a appelé tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux à participer, en suivant deux étapes.

D’abord, il faudrait se filmer en reproduisant les mêmes gestes qu’il a effectuées. Ensuite, partager la vidéo avec une légende dans laquelle il faut mettre l’hashtag #ProtegeTesPotes. Pour défendre sa noble cause, l’animateur vedette de la chaîne C8 demande l’implication de ses milliers d’abonnés. Il a également sollicité la mobilisation de quelques célébrités qu’il a particulièrement cité, dont : la chanteuse Wejdene, le rappeur Booba, le célèbre comédien Kev Adams, les stars du rap Bigflo et Oli, l’humoriste Gad Elmaleh, le jeune footballeur Kylian Mbappé, le prodigieux joueur de tennis Stan Wawrinka, le youtoubeur Michou mais aussi Emmanuel Macron.

Depuis qu’il a commencé à présenter l’émission TPMP (au début sur France 4 puis sur C8) Cyril Hanouna est suivi par plusieurs followers, un nombre qui ne cesse d’accroître au fil des années. Actuellement, il a environ 5,9 millions d’abonnés sur sa page Twitter sur lesquels il peut compter. Etant toujours à l’affût des nouvelles actualités, l’animateur a déjà reçu beaucoup de stars avec qui il a de bons souvenirs.

Il pourrait peut-être espérer leur contribution mais pour ce qui en est d’Emmanuel Macron, il faut reconnaître que cela ne semble pas très évident. D’autant plus, avec la situation sanitaire à laquelle le pays fait face en ce moment, le président serait probablement trop occupé. Emmanuel Macron jouera peut-être le jeu pour montrer l’exemple, qui sait ? De toute manière, rien n’est perdu d’avance. Cependant, il y a également une autre question que les internautes se posent concernant ce challenge : atteindra-t-il son objectif, celui de faire respecter les gestes barrières ? Après tout, c’est l’intention qui compte !

La France risque un reconfinement

Vu la montée considérable des cas de contamination au Covid-19, les autorités ont édicté des règles strictes la semaine dernière, pour limiter la propagation de la pandémie.

Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé ces nouvelles règles il y a quelques jours. D’après les décisions prises par le gouvernement, les bars et restaurants qui se trouvent à Marseille et aussi en Guadeloupe sont fermés pour 14 jours, depuis dimanche dernier. Pour les autres grandes villes, la fermeture est exigée au-delà de 22 heures. Apparemment, ces établissements ne respectaient pas les mesures barrières.

Malheureusement, le bon peuple ne semble plus être d’accord. Nombreux ont manifesté leur mécontentement et ont soulevé des protestations de masses. Parmi eux figure Nicolas Bedos, qui a récemment donné son avis sur le sujet, faisant par la suite l’objet d’une polémique dévastatrice. Reste à savoir si le message fort de Cyril Hanouna fera de l’effet ou pas. « Ce soir je sais que vous allez avoir envie de sortir et de kiffer avec vos amis, je comprends tout à fait. On a 15 jours pour éviter peut-être un reconfinement. L’enjeu est de taille. Il faut sauver notre personnel hospitalier, et on doit aussi sauver nos restaurateurs (…) » avait-il dit face à la caméra.