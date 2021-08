Cyril Hanouna l’animateur de TPMP profite des derniers moments de vacances avec son fils !

Cyril Hanouna, le présentateur de Touche Pas à Mon Poste (TPMP) est un homme qui s’affiche sur tous les fronts. Très discret sur sa vie privée, il devient beaucoup plus frileux, lorsqu’il s’agit d’en parler. Pourtant, il se laisse tout de même aller de temps en temps à quelques confidences sur ses enfants.

C’est ainsi qu’il se décide à partager récemment, sur les réseaux sociaux, une image rare et adorable de son fils et lui au restaurant. Ce sont les derniers moments de vacance et le père de famille compte en profiter au maximum avec Lino.

Un temps précieux entre Cyril Hanouna et son fils Lino

Dimanche 29 août 2021 dernier, Cyrille Hanouna, a profité d’un moment privilégié au restaurant avec son fils Lino, âgé de 9 ans. Un moment spécial, qu’il a tenu à partager de façon enthousiaste avec ses fans, sur son compte Instagram. Cela, juste à la veille de son grand retour sur C8 avec la diffusion de la nouvelle saison de son émission TPMP.

En effet, la photo diffusée a énormément touché les fans de l’animateur-producteur, qui leur ont souhaité un agréable moment à deux. Toutefois, il faut notifier, que les cheveux, du petit Lino, n’ont pas laissés indifférents plus d’un. Il s’en est donc suivi quelques discussions autour de cela.

En plus, l’absence de la petite Bianca (sa fille) a suscité des réactions au niveau de nombreuses personnes également.

En outre, ce père aimant saisit toujours les occasions idéales et adaptées pour faire plaisir à ses amours (Bianca et Lino). Cela est d’une évidence compte tenu du gâteau extraordinaire, commandé pour son fils, fan de sneakers, le 15 mai dernier. Un gâteau, en forme de basket Nike, qu’il a dévoilé sur le réseau social.

La vie personnelle de l’animateur

Cyril Hanouna est un animateur très populaire qui compte des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Né à Paris en 1974, il est père de deux enfants. Il s’agit principalement de Lino (2011) et Bianca (2011) qui sont les fruits de son union avec son ex-femme Émilie.

En effet, Emilie avec qui il s’est séparé en 2019, a été un véritable soutien indéfectible pour l’animateur. Celle-ci l’a accompagné tout au long de sa carrière, jusqu’à son succès sur C8. Bien que la star de TPMP parle rarement de son ancienne histoire d’amour, en savoir davantage sur la vie privée de ses chroniqueurs l’enchante plus.

Le parcours professionnel de Cyril Hanouna

Cyril Hanouna participe avec honneur à l’écriture de multiples émissions célèbres. Il se lance par la suite, en 1999, dans l’écriture de la série « Sur la vie d’ma mère » diffusée sur France 2. C’est donc le début d’une merveilleuse ascension dans l’univers de la télévision.

En effet, le célèbre présentateur de C8, qui ne s’en arrête pas là, devient présentateur et anime des émissions comme « La Grosse émission » et « La pub, c’est ma grande passion ». En 2004, il enfile à l’occasion de son premier spectacle « Cyril Hanouna est une ordure », le costume de comique, et cela, avec fierté.

Il participe également en 2007, à la fondation de la société de production H20 et fonde par la même occasion, en 2010, Click and Game Entertainment. Ensuite, il s’en est suivi depuis 2012, son rôle d’animateur du programme « Touche pas à mon poste ! », sur D8 et C8. Il va éditer cependant, un essai politique « Ce que m’ont dit les Français ». Un essai co-écrit avec le journaliste Christophe Barbier.