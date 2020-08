Cyril Hanouna : l’animateur vedette de C8 signe la Baba collab, une collection de vêtements !

Samedi 22 août 2020, Cyril Hanouna dévoilait sa toute 1ère ligne de vêtements. En plus de ses étiquettes d’animateur et de producteur télé, baba vient d’ajouter une nouvelle étiquette à son palmarès.

Cyril Hanouna dans la mode !

C’est en association avec la marque Project X Paris, que le grand animateur de la chaîne C8 a sorti une ligne de vêtements nommée « Baba Collab ». Elle est composée de 3 collections capsules, et sera vendue en édition limitée.

C’est d’ailleurs ce samedi 22 août 2020, que Cyril Hanouna a annoncé sur son compte Instagram : « C’est le jour J mes chéris. Trop heureux de vous présenter ma collection, la Baba Collab avec Project X Paris. Une collection de ouf ». Notons que la campagne de pub de la collection est déjà disponible depuis ce samedi. Il suffit de se rendre sur l’e-shop projectxparis.com, ou chez les revendeurs de la griffe pour la découvrir.

Sur la plupart des survêtements très reconnaissables, on voit apparaître un énorme “B’’ qui rappelle le surnom ‘’Baba’’ que les fans de Cyril lui ont donné. D’après la marque Project X Paris, elle a une certaine vision avant-gardiste et dynamique, qui s’accorde parfaitement avec la philosophie de l’animateur Cyril Hanouna.

Selon Project X Paris, c’était une évidence pour la marque de collaborer avec lui. Cette association vient à la suite de celle de la marque avec le rappeur Koba LaD.

Quant à Cyril Hanouna, son programme est déjà bien chargé pour cette rentrée, étant donné qu’il doit animer 3 émissions par jour toujours en direct sur C8, du lundi au jeudi. Ce programme prend en compte l’émission “Balance ton post” qu’il anime normalement tous les jeudis.

Grand changement, ‘’Balance ton post’’ se fera dorénavant de façon quotidienne également, à la place de ‘’C’est que de la télé’’, qui était animée par Valérie Bénaïm. Alors qu’il fait souvent assez tard dans la soirée pour aborder les sujets brûlant de l’actualité, ce sera à 17h45 que “Balance ton post!” sera diffusé en direct dorénavant.

3 collections capsules différentes pour la Baba collab

La Baba collab comporte bel et bien 3 collections capsules. Elles sont nommées Ba-Rock Club, Leadership, et Whitedream. Le 1er évoqué est fait de motifs baroques, avec des imprimés vifs, rappelant tout de même un style plutôt rock’n’roll. C’est le plus audacieux des 3 collections.

Quant au Leadership, il tire son inspiration du basket, avec une couleur orange vive sur noir, accompagné d’un sac de sport assorti, parfait pour un joueur de basket. Pour finir le Whitedream s’est plutôt tourné vers le tennis, le jeu préféré de Baba. Il est fait dans des couleurs blanc et noir, tout à fait chic.

Ces 3 lignes de vêtements qui viennent de la Baba Collab, sont des survêtements parfaitement stylés. Ils peuvent être portés aussi bien en journée qu’en soirée. En définitive, c’est plus d’une vingtaine de produits qui sont proposés, en plus des survets. La collection comporte également des chemises, des bas de survêt, des pantalons, des vestes de jogging, des t-shirts, etc.

Pour ce qui est du prix, les pièces sportwear de la collection sont proposées entre 29,95 euros et 89,95 euros. Par contre pour une petite pièce comme la pochette par exemple, vous pourrez compter 15 euros. Toutefois, il faut rappeler qu’il s’agit d’une édition limitée, et à ces prix-là, il faudra vous dépêcher si jamais vous avez un coup de cœur !