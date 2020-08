Cyril Hanouna : le présentateur de « Touche Pas à Mon Poste » prend une décision déconcertante !

View this post on Instagram

On a beaucoup golri encore ce soir dans #CQueDuKif, et on embrasse Vegedream qui a sorti un nouveau son! 😘 ⠀ ⠀ ➡️ On se retrouve lundi à 18h45 pour #CQueDuKif et on enchaîne direct à 20h15 avec @apoalofficiel