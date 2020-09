Cyril Hanouna : les finances de C8 sont au plus bas, la chaine n’est pas rentable ! Est-ce de sa faute ?

La trésorerie de C8 est au plus mal malgré les efforts de ses équipes, surtout ceux de Cyril Hanouna. Ce dernier qui est devenu un présentateur emblématique de la chaîne. Pour cause, depuis son arrivée sur D8 en 2012, devenue C8 en septembre 2016, il n’a cessé de cartonner dans ses émissions. Tel est le cas de Touche Pas à Mon Poste, un programme d’origine sur France 4. Sans oublier A prendre ou à laisser ainsi que Balance ton post.

Un profit qui demeure au-dessous du seuil de rentabilité

Toutefois, malgré des audiences records pour ces trois émissions de Cyril Hanouna, la finance de la chaîne est loin d’être rentable.

Cyril Hanouna: les finances de la chaîne C8 vont très mal, voici la somme astronomique révélée !https://t.co/5kend1cs5B — Humour de meufs 🔥 (@Humourdemeufs) August 27, 2020

Le 25 août dernier, Capital a consacré son émission quant aux finances de C8. D’après ses enquêtes, le groupe Canal+ possède plusieurs chaînes, notamment CNews, Star, ainsi que C8. Parmi eux, cette dernière est celle qui fait perdre le plus d’argent au groupe. Selon le reportage, le rachat de D8 n’était tout simplement pas une bonne stratégie puisque C8 n’a jamais été rentable. Depuis 2017, une économie radicale a même été imposée à la chaîne pour faire face à ses pertes. Des émissions ont ainsi été obligées d’être supprimées. Tels sont les cas de Thierry Ardisson et Salut les Terriens ou Les Terriens du dimanche. Toutefois, bien que cette stratégie ait pu rapporter près de 13,5 millions d’euros, elle n’a pas suffi à relever C8. Cette dernière a même continué de s’endetter. L’année dernière, elle a été face à une perte conséquente de 55 millions d’euros. Dès lors, à travers un bilan de l’état financier de C8, une perte astronomique a été constatée. Depuis sa création jusqu’à ce jour, le déficit financier de la chaîne s’élève à un total de 600 millions d’euros.

Cyril Hanouna, un des piliers qui redressera peut-être la boite

En connaissance de cause, face au déclin de C8, Cyril Hanouna est loin de quitter la boite. En aucun cas, il ne laissera tomber C8. En effet, connu à travers son caractère de battant, Cyril Hanouna est toujours à fond dans tout ce qu’il entreprend. Il s’était toujours investi corps et âme dans son travail d’animateur et de producteur. De plus, le présentateur phare de la chaîne s’est fort attaché à ses équipes ainsi qu’à ses fans. Une raison de plus pour ce dernier de se démener pour tirer C8 dans le rouge.

Outre cela, Cyril Hanouna fait carton plein avec ses émissions. Touche Pas à Mon Poste, Balance ton post, ou encore À prendre ou à laisser ou C’est que de la télé. À travers ces derniers, le présentateur emblématique des talk-shows attire un nombre conséquent d’audience. Une situation qui permet à ses émissions de représenter à eux seuls plus d’un tiers des profits de l’entreprise.

Thierry Ardisson a coûté cher à C8… qui mise plus que jamais sur Cyril Hanouna https://t.co/xflFX9vULC via @Yahoo

ON VEUT ARDISSON !😂😂😂❤️❤️❤️ — khadija mizouni (@KMizouni) August 27, 2020

Dès lors, C8 peut reprendre espoir. En effet, ce 31 août, Cyril Hanouna sera de retour sur les petits écrans. Cette fois, il revient en force pour une rentrée explosive. Avec ses différentes émissions de télévision, il va certainement continuer de faire rire et divertir le public. Ainsi, il pourra très bien réussir à faire grimper les audiences encore plus haut. Quoi qu’il en soit, un énorme challenge attend Cyril Hanouna dans le redressement de C8. D’autant plus, aucun de ses fans ne veut envisager la possibilité de ne plus le voir à la télévision. Une question se pose désormais. Cyril Hanouna parviendrait-il à sortir la tête de C8 hors de l’eau ?