Cyril Hanouna met entre parenthèses A prendre ou à laisser pour le moment, découvrez pourquoi !

Alors qu’il est aux commandes tout au long de la semaine de Touche pas à Mon Poste, nous apprenons grâce à Twitter que Cyril Hanouna est contraint de stopper l’émission à Prendre ou à laisser. Le jeu mythique des boîtes qui rencontrait un succès sans précédent est donc mis de côté, mais quelles sont les raisons ? Ce n’est pas une rumeur puisque la chaîne C8 a proposé un communiqué de presse où cet arrêt est évoqué.

La crise sanitaire a eu raison de l’émission de Cyril Hanouna

Avec TPMP, le présentateur a la possibilité d’accueillir les chroniqueurs, mais le public est absent. Seules quelques personnes sont au rendez-vous avec des écrans. Depuis pratiquement un an, le plateau est clairement déserté à cause des protocoles sanitaires qui sont en vigueur. Si au départ, Cyril Hanouna a souhaité animer son émission depuis son domicile sous le nom de Ce Soir chez Baba, il a rapidement retrouvé les studios avec une version allégée.

Communiqué de presse : #APOAL déprogrammé pic.twitter.com/XVIbW6YvcA — Touche pas à mon univers ! 🇫🇷⭐⭐ (@TPMUnivers) February 26, 2021

Le programme devait revenir à l’antenne le 1er mars, mais cela ne sera pas le cas puisque la crise sanitaire est toujours au rendez-vous .

. La chaîne veut protéger les candidats, mais également toutes les équipes qui peuvent être mobilisées pour les besoins de ce programme emblématique.

Le compte officiel de TPMP a proposé un communiqué de presse qui explique la déprogrammation de l’émission.

Il faut savoir que l’émission ne s’arrête pas définitivement, elle pourrait donc revenir sur C8, mais aucune date n’est évoquée. La raison concerne la préservation au maximum de la santé de toutes les personnes qui peuvent travailler pour cette émission. Vous avez également pu constater que l’Île-de-France se retrouve dans une situation particulièrement difficile. Il s’agit de l’un des 20 départements qui sont suivis de très près par le gouvernement.

Jean Castex lors de sa conférence du 25 février a précisé que la semaine prochaine serait décisive pour ces départements qui pourraient avoir un confinement partiel comme c’est désormais le cas pour Dunkerque et les Alpes-Maritimes. Le taux d’incidence est élevé, le virus circule donc assez largement dans la capitale et c’est pour cette raison que l’émission de Cyril Hanouna est mise de côté pour l’instant. La reprise de l’émission est donc reportée, mais l’émission n’est pas annulée pour autant.

Quelle émission pour remplacer à Prendre ou à laisser ?

Depuis le retour à l’antenne après le premier confinement, Cyril Hanouna a pu tester plusieurs formules avec, notamment, BTP en quotidienne, mais l’émission n’a pas pu trouver son public. Il a ensuite opté pour une version beaucoup plus longue de Touche pas à Mon Poste, mais le format n’était pas non plus apprécié. Le présentateur semble avoir trouvé une formule qui fonctionne parfaitement avec à Prendre ou à laisser puis TPMP jusqu’à pus de 21 heures. Avec la mise entre parenthèses du jeu des boîtes, les fans se questionnent sur le remplaçant.

Apparemment, aucune information de ce genre n’a été partagée par la chaîne, Cyril Hanouna ou encore les réseaux sociaux. Va-t-il opter pour un autre programme, une version longue de TPMP ou la chaîne va-t-elle choisir une émission tout à fait différente, une série ? En ce qui concerne les fans, certains ne comprennent pas ce choix alors que le risque sanitaire est le même depuis le mois de septembre, et même depuis la fin du second confinement. Si à Prendre ou à laisser est déprogrammé, ce n’est pas le cas de TPMP dont les audiences ne cessent d’afficher de confortables records.