Cyril Hanouna piégé par Difool ! L’animateur reçoit une explosion de chocolat en pleine figure pendant TPMP !

L’animateur a eu droit à un cadeau pour le moins particulier pour son anniversaire. Il faut dire que les membres de son staff lui ont préparé une surprise qui n’est certainement pas prêt d’oublier. Cyril Hanouna a été piégé alors qu’il était en train de diriger une chorale proposée par Difool. Il ne s’attendait certainement pas à recevoir une explosion de chocolat en pleine figure. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Une farce bien connue

Dans l’émission « Touche pas à mon poste », il y a une règle bien connue de tous. Il ne faut surtout pas prononcer le mot chocolat. Depuis près d’une année, l’animateur Cyril Hanouna et les membres de son staff ont mis sur le plateau de l’émission, un dispositif qui déclenche des jets de chocolat liquide sur toute personne ayant le malheur de prononcer ce fameux mot. Les buses peuvent être dissimulées sous la table, sur un pupitre ou à n’importe quel autre endroit.

Dès que l’une des personnes présentes sur le plateau de l’émission a le malheur de prononcer le mot, le chocolat est lancé de manière très subite et la personne se retrouve couverte instantanément. Il faut dire que Cyril Hanouna semble vraiment éprouver du plaisir à piéger ses camarades. Surtout durant les deux dernières saisons, il a montré son côté taquin en faisant cette blague à maintes reprises. Cela a bien fait rire ses nombreux internautes et téléspectateurs.

Cette situation n’est pas rare et les chroniqueurs n’hésitent pas à lui rendre la pareille en retournant son petit jeu contre lui. On se souvient qu’en 2019, il s’était fait avoir alors qu’il était en pleine émission. Si depuis ce temps il a toujours été très pointilleux pour que la scène ne se reproduise pas, il a baissé sa garde ce 23 septembre et on peut bien dire qu’il s’est fait avoir en beauté.

Le dindon de la farce !

Cyril Hanouna était détendu. Cela est tout à fait normal puisque c’était son anniversaire. Jusqu’au moment fatidique où la scène arriva, il n’avait reçu que d’agréables surprises. Michou lui avait offert une très belle veste personnalisée. Difool quant à lui, lui a décerné un trophée et les autres chroniqueurs présents sur le plateau l’avaient couvert de très beaux compliments. De toute évidence, tout semblait aller pour le mieux pour le père de Bianca qui était aux anges.

C’est à ce moment que Difool a proposé à l’animateur l’idée de diriger une chorale pour chanter un hymne en son honneur. Emporté par cet élan de réjouissance, Cyril Hanouna ne s’est pas fait prier. Il entonna la chanson, mais en ne se doutant pas que son ami avait savamment inséré le mot chocolat dans les paroles.

Ne se rendant pas compte du piège, Cyril Hanouna a prononcé le fameux mot et une grosse gerbe de chocolat liquide a été projetée sur lui depuis le côté de l’estrade. Ce piège savamment orchestré par Difool est venu venger les chroniqueurs de Touche pas à mon poste que Cyril Hanouna avait eu le malin plaisir de piéger auparavant.

Malgré son étonnement pour cette grosse surprise, l’animateur ne s’est pas empêché d’applaudir la farce bien exécutée de Difool. Il a ensuite lancé une publicité, le temps de se nettoyer et de repasser au maquillage. À son retour sur le plateau, il a affirmé qu’il s’en est pris « plein la gueule ». L’émission a donc repris son cours et on peut certainement dire que c’était une sacrée soirée pour l’animateur.