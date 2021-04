Cyril Hanouna se confie sur la discorde entre ses parents depuis son plus jeune âge, grosses révélations !

En effet, alors que ce dernier se fait par habitude assez rare concernant ses proches, il a tout balancé dans le journal Le Monde pour évoquer en détail tout ce qui concerne ses proches, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela a pu étonner les fans…

Il ne se passe en effet pas une seule journée sans que l’on apprenne de nouveaux secrets concernant Cyril Hanouna, l’animateur de TPMP qui fait encore une fois cette année un très gros carton sur C8. Personne ne pouvait penser qu’il allait pouvoir revenir en force après la catastrophe de la dernière saison de Touche Pas à Mon Poste, qui avait été complètement plombée à cause du coronavirus selon certains experts de la télévision française.

Une saison hors norme pour Touche Pas à Mon Poste cette année…

On a donc pu découvrir cette année une saison qui ne ressemble à aucune autre, et on peut même dire que la production de l’émission a été contrainte de mettre les bouchées doubles pour pouvoir proposer un divertissement de qualité et qui tienne compte de toutes les restrictions sanitaires.

Avec un travail complètement acharné au quotidien, il ne se passe pas un seul jour sans que l’on apprenne de nouvelles déclarations choquantes concernant l’animateur Cyril Hanouna.

Ce dernier est toujours en pleine quête pour trouver de nouveaux chroniqueurs pour son émission, si bien que certains se demandent s’ils ne seront pas les prochains à quitter l’émission ! On a par exemple pu comprendre que Jean-Michel Maire avait pu décider de prendre du recul concernant l’émission de TPMP, pour laisser place à de nouvelles têtes. Heureusement, celui-ci semble de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Très proche de Cyril Hanouna à l’antenne de C8, personne ne sait en revanche si dans la vie les deux hommes peuvent se fréquenter.

On pourrait en revanche en apprendre un peu plus concernant Cyril Hanouna en lisant les rares interviews qu’il peut donner, comme par exemple celle que l’on a pu lire dernièrement dans le journal Le Monde.

Cyril Hanouna accorde une interview où il parle de ses parents très ouvertement…

Cyril Hanouna ne s’exprime que très peu sur sa vie privée, et encore moins sur ses parents. On peut parfois le voir évoquer sa mère dans l’émission Touche Pas à Mon Poste, mais toujours avec une pointe d’humour. Dans l’interview qu’il a pu accorder au journal Le Monde, c’est une facette de Cyril Hanouna que personne n’a l’occasion de voir que l’on a pu découvrir. En effet, il semblerait que les deux parents de Cyril Hanouna soient des passionnés de politique française, et cela peut parfois être le centre de discussions assez mouvementées.

Si on a pu apprendre que son second prénom était « Valéry » pour rendre hommage au président de la république française Valéry Giscard d’Estaing, son père et sa mère ne sont pas toujours d’accord sur des opinions politiques. Il se trouve que le père de Cyril Hanouna est visiblement fan de François Mitterrand, alors que sa maman est plutôt une grande admiratrice de Valéry Giscard d’Estaing.

On imagine que si Cyril Hanouna est bien choisi pour animer le débat politique des prochaines élections présidentielles de 2022, cela pourrait certainement intéresser ses parents qui restent sans aucun doute les plus grands fans de Cyril Hanouna…