Cyril Hanouna se fait clasher par Jamel Debbouze : « insulté » par SMS, cela ne passe pas !

Personne ne pouvait imaginer entendre et voir un tel coup de théâtre en ce qui concerne Cyril Hanouna, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste. En effet, celui-ci s’est trouvé dans une position très délicate qu’il n’imaginait pas vivre il y a de cela quelques années seulement. Comme les téléspectateurs ont pu le découvrir à l’écran, il se trouve que Cyril Hanouna a pu vivre une épreuve terrible en direct à l’antenne.

Il faut dire qu’il y a tout juste que dans la même journée, Cyril Hanouna s’est également trouvé dans une autre position assez délicate où il s’est tout simplement fait recadrer par l’avocat Juan Branco. Celui-ci ne s’est clairement pas privé pour faire de grosses allusions sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Des messages qui n’ont clairement pas plu à Cyril Hanouna, mais malheureusement le calvaire ne s’arrête pas ici pour lui…

Cyril Hanouna est en froid avec certaines personnalités, un sujet vraiment tabou…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance autour du plateau de Touche Pas à Mon Poste et de l’animateur Cyril Hanouna n’a jamais été aussi difficile. En effet, comme on a pu le voir depuis maintenant plusieurs années, l’animateur mythique de C8 ne cesse d’être en désaccord avec certaines personnalités françaises. On peut notamment compter parmi elles son ancien chroniqueur Camille Combal. Alors que l’on a pu le voir pendant plusieurs années dans TPMP, ce dernier a tout simplement décidé de quitter la chaîne C8 pour se rendre par la suite sur TF1.

Si au départ, on imagine que les deux protagonistes ont pu se parler, il se trouve que désormais les deux hommes semblent ne plus s’entendre du tout et on ne les voit plus ensemble. Surtout, c’est avec un autre ancien chroniqueur que Cyril Hanouna a pu diffuser un message assez choquant dernièrement. En effet, tout le monde a pu entendre parler de Jean-Luc Lemoine et de son émission diffusée sur France 3.

Malheureusement, celle-ci a été très violemment critiquée par Cyril Hanouna qui n’a pas du tout été tendre avec Jean-Luc Lemoine en plein direct. Des remarques que le principal intéressé ne semble pas avoir apprécié, comme il a pu en témoigner lors de sa toute dernière interview. Il ne s’est d’ailleurs pas gêné pour rappeler que quelques années plus tôt, Cyril Hanouna était à sa place, sur la chaîne France 3. Avec une participation à l’émission Fa Si La Chanter, cela avait pu contribuer notamment à relancer la carrière d’animateur de Cyril Hanouna. Mais plus récemment, c’est envers Jamel Debbouze, le célèbre humoriste, que l’entente semble se détériorer.

Jamel Debbouze en clash avec Cyril Hanouna : il déballe tout en direct

C’est encore une fois sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que Cyril Hanouna ne s’est pas privé pour parler de sa relation personnelle avec Jamel Debbouze. Il a pu raconter en direct dans TPMP qu’il se faisait tout simplement insulté par SMS, et qu’il était même en train de « perdre un ami » selon ses propres termes.

Des messages très difficiles que l’on espère ne jamais revoir de la part de Jamel Debbouze, car par le passé on a pu voir les deux hommes s’entendre à merveille et tout le monde a envie de voir les deux protagonistes de nouveau rire ensemble !