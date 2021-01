Du côté des chaînes M6 et TF1, les déclarations de Cyril Hanouna dans TPMP vont parfois trop loin. Depuis quelques semaines, le présentateur phare de C8 est pointé du doigt et sa dernière vidéo n’a pas fait l’unanimité. En effet, pour les besoins d’une parodie, il s’inspirait d’un film de Belmondo pour tacler Arthur en simulant apparemment une mort. Cette dernière n’était pas explicite, mais, si vous connaissez le film, vous êtes conscient de l’avenir du personnage. Dans tous les cas, des animateurs auraient pu partager quelques confidences dans les colonnes du Parisien.

@Tof_Beaugrand l pas question que je sois président!😂et je voudrais dire que Tu as vraiment pris une dimension de fou.Tu es un des seuls à pouvoir faire Ninja Warrior le samedi et une émission politique le dimanche! Je sais reconnaître qd qqun est en train d exploser donc bravo — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 10, 2021

Cyril Hanouna serait considéré comme un caïd

Il y a de grandes chances pour que le présentateur de TPMP puisse évoquer cette situation dans son émission, il l’avait déjà fait la semaine dernière alors que la parodie ne connaissait pas le succès escompté. Plusieurs personnalités sont souvent taclées par l’animateur et la liste est composée de Michel Cymes ou encore de Christophe Beaugrand, Laurence Boccolini ou encore Karine Le Marchand et bien sûr Arthur. Il ne cache pas sa mésentente avec ce dernier.

Selon le journal, les animateurs de la chaîne M6 ne pourraient plus se rendre sur le plateau de C8 à cause du comportement de Cyril Hanouna .

. Ce n’est pas la première fois que le présentateur est ciblé, il avait déjà fait l’objet d’une plainte en 2018 et il avait été condamné pour préjudice moral au même titre que la chaîne.

Des animateurs pourraient donc engager des poursuites comme le précise le journal et plusieurs faits sont énoncés.

Cyril Hanouna serait pointé du doigt pour une concurrence déloyale, dénigrement et pour du harcèlement.

"Le problème avec Hanouna, c'est qu'il se prend pour un caïd" souffle une personnalité de la TV. Cela n'empêchait pas Marlène Schiappa, déjà bien informée sur le personnage, de déclarer en 2019 que "pour faire parler d’un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans". pic.twitter.com/ATVTk99v7V — Claire Underwood (@ParisPasRose) January 9, 2021

Le Parisien a même pu obtenir les confidences d’une personnalité de la télévision qui n’a pas souhaité partager son profil publiquement. Nous apprenons que le comportement de Cyril Hanouna peut être usant et il aurait tendance à se prendre « pour un caïd » et ce serait même « pire hors antenne » selon une autre source. Bien sûr, la chaîne a pu être interrogée sur cette question et c’est le directeur général de C8 qui a décidé de prendre la parole dans les colonnes du journal. Il révèle que TPMP propose aussi des débats avec des chroniqueurs qui sont parfois en faveur ou non.

Pour Franck Appietto, il n’y a pas d’acharnement

Il a donc voulu partager sa vérité concernant le travail des équipes de TPMP qui sont menées par Cyril Hanouna. Pour lui, il n’y a pas un acharnement contre TFA ou encore du harcèlement, mais il peut tout de même entendre la position des chaînes concurrentes. Le présentateur de Touche pas à Mon Poste tente toutefois d’arrondir les angles, car les internautes ont pu découvrir un tweet en faveur de Christophe Beaugrand. Ce dernier est parfois critiqué par l’animateur, mais ce ne fut pas le cas le 10 janvier dernier. Pour Cyril Hanouna, il est en mesure d’enchaîner une émission comme Ninja Warrior et une émission politique le dimanche.

Harcèlement et attaques de #Hanouna contre ses concurrents : des poursuites judiciaires envisagées après des sketches mettant en scène des assassinats. Vous savez, cet Hanouna exemple pour la jeunesse dont Schiappa fait le point d'orgue de toutes ses comshttps://t.co/RXvNGMHHox — Claire Underwood (@ParisPasRose) January 9, 2021

Il assure qu’il peut clairement reconnaître quelqu’un qui est en train d’exploser dans le monde de la télévision. Il faudra désormais patienter pour savoir si cette histoire prend une ampleur conséquente ou si cela s’arrêtera à ce stade. Avec les déclarations de TF1 et M6, certains s’attendent même à des poursuites, mais Cyril Hanouna a tout de même voulu rappeler au cours des dernières émissions qu’il peut aussi cibler les programmes proposés par C8. À maintes reprises, le groupe Canal a été pointé du doigt lorsque l’équipe de TPMP ne cautionnait pas ses choix par exemple.